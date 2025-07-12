بورشه تايكان بلاك إيديشن 2026 .. بقوة تتجاوز 500 حصان

أطلقت بورشه الألمانية نسختها الجديدة التي تحمل اللقب تايكان بلاك إيديشن موديل 2026، وتعد هذه السيارة نسخة فريدة من نوعها، لما تحمله من طابع خاص يجمع بين الفخامة، إلى جانب التقنيات الكهربائية، مع شعار بورشه العريق.

الأداء الفني لسيارة بورشه تايكان بلاك إيديشن

تعتمد السيارة بورشه تايكان بلاك إيديشن على محركات كهربائية مزدوجة، يمكنها ضخ قوة إجمالية تتجاوز الـ 500 حصانًا، مع مدى سير يصل إلى 500 كيلومترًا، ومن خلال قدراتها الفنية تستطيع أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومترًا في الساعة، خلال مدة زمنية أقل من 4 ثوان.

بورشه تايكان بلاك إيديشن

تجهيزات بورشه تايكان بلاك إيديشن

تمتلك بورشه تايكان بلاك إيديشن عدد من التجهيزات والتقنيات المتطورة، إلى جانب برامج دعم قائد السيارة، وعناصر الرفاهية والتحكم، ووسائل الأمان أيضا، وتعتمد فنيًا على تقنيات الدفع الرباعي Porsche 4D Chassis Control، مع نظام التعليق الهوائي المتكيف، بالإضافة إلى وسائد هوائي متقدمة للحماية، ومكابح متطورة.

بورشه تايكان بلاك إيديشن

وتضم بورشه تايكان بلاك إيديشن سقف بانوراما، نظام صوتي ترفيهي فائق من طراز Burmester، مقاعد رياضية كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس مع ذاكرة وقابلية التدفئة والتبريد، وكسوة من الجلد الأسود الفاخر الذي يعبر عن هوية black edition الخاصة بسيارة تايكان.

بورشه تايكان بلاك إيديشن

لم تتوقف اللمسات السوداء عن هذا الحد، بل قدمت السيارة بجنوط رياضية بنفس اللون مع قياس يبلغ 21 بوصة، إضاءة LED MATRIX، ومصابيح أمامية تتسم بالشراسة، بالإضافة إلى شريط ضوئي خلفي، وطلاء خارجي بالكامل يعتمد على اللون الأسود وكذلك للمرايات الجانبية.