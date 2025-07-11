لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

أعلنت شركة شيفروليه عن طرازها الكهربائي الجديد من كابتيفا، والذي سيطرح في أسواق مختارة حول العالم مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، بينما سيغيب تمامًا عن طرقات الولايات المتحدة، في خطوة جديدة ضمن استراتيجية جنرال موتورز لتوسيع انتشارها في أسواق السيارات الكهربائية الناشئة.

عودة كابتيفا بروح كهربائية

ظهرت شيفروليه كابتيفا للمرة الأولى في منتصف العقد الأول من الألفية كسيارة SUV مدمجة، واستخدم الاسم في أسواق مثل أوروبا وأستراليا وجنوب شرق آسيا.

وبعد توقف إنتاج الجيل الأول، أعادت جنرال موتورز استخدام الاسم في طراز مستوحى من السيارة الصينية باوجون 530.

أما اليوم، فتأتي كابتيفا في نسختها الكهربائية بالكامل، مستندة على طراز Wuling Starlight S الصيني (المعروف أيضًا باسم Xing Guang S).

تصميم مألوف بلمسة كهربائية

تعتمد كابتيفا EV على تصميم وولينج مع تعديلات طفيفة لتناسب هوية شيفروليه التجارية، أبرزها شعار Bowtie الشهير.

في الواجهة الأمامية، تحمل السيارة مصابيح LED نحيفة وإشارات انعطاف مدمجة، بينما تأتي المصابيح الرئيسية منخفضة لتمنح طابعًا هجوميًا.

ورغم كونها كهربائية، إلا أن كابتيفا تحتفظ بشبك أمامي كبير باللون الأسود، وهو ما يخالف الاتجاه العام لتصاميم السيارات الكهربائية الخالية من الشبكات.

أما في الخلف، فلا تختلف السيارة كثيرًا عن أصلها الصيني، إذ تحمل نفس المصابيح الخلفية والباب الخلفي والتفاصيل السفلية السوداء.

الأداء والمدى المتوقع لشيفروليه

لم تُعلن جنرال موتورز بعد عن المواصفات الفنية الرسمية لكابتيفا EV، لكن بالنظر إلى قدرات سيارة Wuling Starlight S، يتوقع أن تأتي بمدى قيادة يصل إلى 510 كم لكل شحنة (حوالي 317 ميلًا)، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 7.7 ثانية.

كما يرجح أن تتمتع بقدرة شحن سريع تُتيح شحن البطارية من 30% إلى 80% في حوالي 20 دقيقة.

لن ترى هذه السيارة الجديدة طريقها إلى الولايات المتحدة، إذ تم تصميمها خصيصًا لتناسب احتياجات الأسواق الناشئة، حيث تعد السيارات الصغيرة والميسورة السعر أكثر جذبًا للعملاء.

وبحجمها العملي وسعرها المتوقع التنافسي، من المرجح أن تجد كابتيفا EV رواجًا في دول الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وشمال أفريقيا.

كابتيفا الكهربائية ليست فقط محاولة لإعادة إحياء اسم مألوف، بل أيضًا خطوة استراتيجية مدروسة من شيفروليه لغزو الأسواق العالمية بسيارة كهربائية اقتصادية ذات طابع عالمي.