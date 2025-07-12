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الكشف عن الجيل الثالث من الأيقونة مازدا CX-5 موديل 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن الجيل الثالث من الأيقونة مازدا CX-5 موديل 2026

مازدا CX-5 موديل 2026
مازدا CX-5 موديل 2026
صبري طلبه

تعزز مازدا اليابانية من تواجدها في السوق الأمريكي، بعد الكشف عن الجيل الثالث من الأيقونة CX-5 موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية، وجاءت السيارة ببعض التحديثات المميزة من خلال المظهر الخارجي، إلى جانب عدد من التقنيات.

مواصفات مازدا CX-5 موديل 2026

تعتمد مازدا CX-5 موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 190 حصانًا، و251 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار.

مازدا CX-5 موديل 2026

تصميم وتجهيزات مازدا CX-5 موديل 2026

تحتوي مازدا CX-5 موديل 2026 على مقصورة عصرية حيث تضم، شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 15.6 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالاضافة إلى خدمات خرائط جوجل، وشاشة أخرى 10.25 بوصة خلف مقود الحركة، الذي يدعم الكثير من أدوات التحكم.

مازدا CX-5 موديل 2026

كما تضم مازدا CX-5 موديل 2026 فتحة سقف بانوراما بحسب الفئة، وإضاءة محيطة، مكيف هواء أوتوماتيكي، بالإضافة إلى واجهة أمامية حادة الشكل أكثر جراءة، مع مصابيح LED، وشبكات باللون الأسود متعددة الفتحات الهوائية، حساسات حركة أمامية وخلفية، جنوط رياضية.

مازدا CX-5 موديل 2026

جاءت السيارة مازدا CX-5 موديل 2026 بأقواس نصف دائرية أعلى ناحية الإطارات، مرايات جانبية كهربائية، ومن ضمن الاختلافات الخاصة بهذه النسخة ارتفعت نسبة طول السيارة بحوالي 114 مم، وزيادة في عرض السيارة بنسبة 13 مم، بالإضافة إلى زيادة في طول قاعدة العجلات بنسبة 76 مم.

مازدا CX 5 موديل 2026 مواصفات مازدا CX 5 موديل 2026 مازدا CX 5 مواصفات مازدا CX 5 مازدا

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