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أسعار كيا سبورتاج 2025 في السوق السعودي.. ماذا تقدم؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار كيا سبورتاج 2025 في السوق السعودي.. ماذا تقدم؟

كيا سبورتاج 2025
كيا سبورتاج 2025
صبري طلبه

تعد كيا سبورتاج واحدة من أشهر السيارات التي تقدمها العلامة الكورية الجنوبية في السوق السعودي، عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تأتي عبر باقة من الفئات، تتنوع من حيث التجهيزات، مع الإبقاء على المفهوم الرياضي الخاص بهذه الأيقونة البارزة.

مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2025

تأتي السيارة كيا سبورتاج 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانًا، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالإضافة إلى محرك آخر سعة 2000 سي سي، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.5 ثانية، إلى جانب نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي أو الكلي للعجلات.

كيا سبورتاج 2025

أبرز تجهيزات كيا سبورتاج 2025  

تأتي السيارة كيا سبورتاج 2025 بعدد من التجهيزات، أبرزها نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة مدفأة ومتعددة الوظائف، فتحة سقف بانوراما، شاشة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، بصمة لتشغيل وإيقاف المحرك، كاميرا 360 درجة، شاحن لاسلكي للهواتف، نظام ملاحة، مرايات كهربائية جانبية.

كيا سبورتاج 2025

تضم كيا سبورتاج 2025 حساسات ركن أمامية وخلفية، نظام رصد النقاط العمياء، مقاعد كهربائية أمامية، عجلات تتراوح بين 17 و19 بوصة، إضاءة بتقنية LED، نظام الكبح التلقائي، وسائد هوائية للحماية، تحديد المسار.

كيا سبورتاج 2025

أما عن الأبعاد الخاصة بقياسات كيا سبورتاج 2025، فتقدر بحوالي، 4.515 مم للطول الكلي، و1.865 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يتراوح بين 1.650 و1.660 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.680 مم، بالإضافة إلى واجهة أمامية حادة الشكل تحتوي على شبكة متعددة الفتحات الهوائية. 

أسعار كيا سبورتاج 2025 في السوق السعودي

تقدم السيارة كيا سبورتاج 2025 بسعر يتراوح بين 99,998 ريالا سعوديا و 149,195 ريالا سعوديا.

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