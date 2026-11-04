عضو الجمعية العمومية بالزمالك يكشف تفاصيل جلسة حسين لبيب لمناقشة ملف شركة الكرة

كشف مجدي السيوفي، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، عن تفاصيل ما دار بشأن ملف شركة الكرة خلال المناقشات مع مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

وقال السيوفي في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "modern mti" إن حسين لبيب يرغب في الحصول على موافقة الجمعية العمومية بشأن نسبة شركة الكرة، التي يرى أنها ستكون على الورق فقط دون المساس بهوية الزمالك، مشيرًا إلى أن التصويت داخل الجمعية العمومية بنادي الزمالك سيكون إلكترونيًا.



وأضاف عضو الجمعية العمومية أن حسين لبيب أبلغهم بعقد جلسة أخرى لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالنادي، كما تحدث عن وجود إخفاقات في ألعاب الصالات.

وأوضح السيوفي أن رئيس الزمالك أكد خلال حديثه معهم وجود مشكلة مالية ضخمة داخل النادي، وهو ما يضع العديد من الملفات، وعلى رأسها شركة الكرة، محل تساؤلات من جانب أعضاء الجمعية العمومية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الجدل داخل الزمالك بشأن مستقبل شركة الكرة، ونسب الملكية المقترحة، وآلية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع.