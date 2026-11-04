طلعت محرم: عبدالناصر محمد قادر على تعويض غياب إمام عاشور في الأهلي

أكد طلعت محرم، مدير الكرة بنادي المقاولون العرب، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن عبد الناصر محمد سيمثل إضافة قوية للنادي الأهلي، مشيرًا إلى امتلاكه الإمكانيات التي تؤهله لتقديم مستويات مميزة والتأقلم سريعًا مع الفريق.



وأوضح محرم أن اللاعب يمتلك قدرات فنية تؤهله للظهور بشكل جيد داخل القلعة الحمراء، كما أشار إلى قدرته على تعويض غياب إمام عاشور، مؤكدًا أن عبد الناصر محمد لاعب يمتلك مواصفات تتناسب مع طموحات الأهلي واحتياجاته الفنية خلال الفترة المقبلة.

وانتزع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا من أنياب المقاولون العرب، بعدما حسم المواجهة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

بن شرقي يقود الأهلي لفوز قاتل أمام المقاولون العرب

وجاء هدف المباراة الوحيد في توقيت قاتل، وتحديدًا بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، الذي استغل عرضية متقنة من محمد هاني، وحولها بضربة رأسية قوية إلى داخل شباك المقاولون العرب، ليمنح المارد الأحمر نقاط المباراة.