مواصفات شاحنة ميتسوبيشي L200 موديل 2025 في السعودية

تعزز ميتسوبيشي اليابانية من تواجدها في السوق السعودي، بعد طرح شاحنة L200 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة البيك أب، صاحبة الصندوق الخلفي، ومفهوم الكابينة المزدوجة، مع عدد من الفئات والتجهيزات.

مواصفات ميتسوبيشي L200 موديل 2025

تأتي السيارة ميتسوبيشي L200 موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 2400 سي سي، بقوة 126 حصانًا، و194 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات يدوي 5 غيار، وتقنية الدفع الخلفي للعجلات.

ميتسوبيشي L200 موديل 2025

كما تقدم السيارة ميتسوبيشي L200 موديل 2025 بمحرك ديزل تيربو، سعة 2400 سي سي أيضًا، ولكن بقوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 330 نيوتن متر، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع قدرات الدفع الكلي.

ميتسوبيشي L200 موديل 2025

تجهيزات ميتسوبيشي L200 موديل 2025

تحتوي ميتسوبيشي L200 موديل 2025 على مجموعة من التجهيزات منها، وسائد هوائية للحماية، كاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، مكابح مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، متابعة ضغط الإطارات، المساعدة على تجاوز المرتفعات، مستشعرات حركة.

ميتسوبيشي L200 موديل 2025

تضم السيارة ميتسوبيشي L200 موديل 2025 مخارج طاقة ومنفذ 12V، بلوتوث، USB، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، شاشة تعمل باللمس قياسها بين 7 و8 بوصة، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، نظام ملاحة حسب الفئة، نوافذ كهربائية لجميع النوافذ.

أما عن تصميم ميتسوبيشي L200 موديل 2025 فتأتي بنسبة طول كلي بلغت 5.220 مم، و1.815 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.780 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.000 مم، مع جنوط، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية.