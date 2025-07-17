5 سيارات هاتشباك زيرو بالسوق المصري.. الأولى أرخصها سعرًا

يضم سوق السيارات المصري، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات وبلد المنشأ، بالإضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتصميمات الهيكلية، بين السيدان، والفئة الرياضية متعددة الاستخدام، وفئة الهاتشباك ذات الشعبية الكبيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، 5 سيارات هاتشباك زيرو في السوق المصري.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

تأتي السيارة سوزوكي سويفت موديل 2025 بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 81 حصانا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع استهلاك اقتصادي للوقود يقارب 4 لترات لكل 100 كم، وبسعر يبلغ 849,900 جنيه.

أوبل كورسا

أوبل كورسا

تتسارع أوبل كورسا 2025 من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية، وتستمد قوتها من محرك تيربو 1200 سي سي، 3 سلندر، بقوة 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وتقدم السيارة بسعر 1,280,000 جنيه.

فولكس فاجن جولف

فولكس فاجن جولف

تستمد فولكس فاجن جولف 2025 قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، وسرعة قصوى تصل إلى 210 كم/ساعة، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,750,000 جنيه.

إم جي 4

إم جي 4

تتراوح أسعار السيارة إم جي 4 موديل 2026 بين 1,200,000 جنيه و 1,400,000 جنيه، وتقدم السيارة بمحرك 168 حصانًا، مع 250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك بقوة 200 حصانًا، وبقدرات فنية كهربائية.

ستروين C3

ستروين C3

تعتمد ستروين C3 موديل 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيك سداسي النقلات، مع محرك تيربو 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانًا، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، بينما تتراوح أسعار السيارة في السوق المصري بين 1,055,000 جنيه و 1,190,000 جنيه.