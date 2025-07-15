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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم لكزس ES موديل 2025 وكم سعرها في السوق السعودي؟

لكزس ES موديل 2025
لكزس ES موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة لكزس ES موديل 2025 واحدة من أبرز سيارات السيدان الفاخرة التي تحمل علامة الصانع الياباني، وتقدم السيارة في السوق السعودي عبر 3 فئات من التجهيزات هم Elegant AA 250 و 300H Hybrid AH، بالإضافة إلى فئة Excellence Plus BD 250، بسعر يبدأ من 193,315 ريالا سعوديا.

أبرز تجهيزات لكزس ES موديل 2025

تحتوي السيارة لكزس ES موديل 2025 على نظام صوتي ترفيهي فاخر مكون من 10 مكبرات طراز بيونير، بالإضافة إلى مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، مع كسوة من الجلد الفاخر، إلى جانب خاصية التدفئة والتبريد وخاصية التدليك أيضًا.

لكزس ES موديل 2025

كما تحتوي لكزس ES موديل 2025 على شاحن لاسلكي للهواتف، شاشة ترفيه تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما، عجلة قيادة مالتي فانكشن.

لكزس ES موديل 2025

زودت لكزس ES موديل 2025 بنظام مكابح الطوارئ، مانع الانغلاق ABS، برنامج EBD، والثبات الإلكتروني، وسائد هوائية تصل إلى 8 AIRBAGS، مثبت سرعة تكيفي، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا محيطة.

لكزس ES موديل 2025

تعتمد لكزس ES موديل 2025 على محرك 2500 سي سي، بقوة 214 حصانًا، و221 نيوتن متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 230 كيلومتر/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.1 ثانية.

أسعار السيارة لكزس ES موديل 2025 في السعودي

تقدم السيارة لكزس ES موديل 2025 بسعر يبدأ من 193,315 ريالا للفئة الأولى، ويتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 198,720 و 245,410 ريالات سعودية.

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