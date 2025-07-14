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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات فورد إكسبيديشن 2025 في السعودية

فورد اكسبيديشن 2025
فورد اكسبيديشن 2025
صبري طلبه

تقدم فورد الأمريكية مجموعة متنوعة من سياراتها داخل السوق السعودي، منها السيارة إكسبيديشن موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتأتي السيارة من خلال 4 فئات من التجهيزات، بسعر يبدأ من 226,435 ريال.

القدرات الفنية لسيارة فورد إكسبيديشن 2025

تعتمد السيارة فورد إكسبيديشن 2025 من الناحية الفنية على محرك سداسي الأسطوانات V6، سعة 3500 سي سي، بقوة تتراوح بين 400 و440 حصانًا حسب الفئة، و650 و691 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي 10 غيار، مع تقنيات الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي للعجلات.

فورد إكسبيديشن 2025

تجهيزات فورد إكسبيديشن 2025

تضم السيارة فورد إكسبيديشن 2025 مجموعة من التجهيزات أبرزها، نظام الثبات الإلكتروني، مكابح مانعة للانغلاق، نظام التوزيع الإلكتروني الخاص بالفرامل، التحكم في قوى الجر، تحديد المسار، مراقبة النقاط العمياء، التحذير من التصادم الأمامي، حساسات حركة، مثبت سرعة تكيفي، كاميرا 360 درجة، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي للأبواب، بصمة داخلية وخارجية، نوافذ كهربائية التحكم.

فورد إكسبيديشن 2025

تحتوي السيارة فورد إكسبيديشن 2025 على مكيف هواء ثلاثي المناطق، مقعد كهربائي للسائق يحتوي على ذاكرة، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، شاحن لاسلكي، ثلاجة مشروبات، إضاءة محيطة، شاشة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 13.2 بوصة، جنوط رياضية تتراوح بين 18 و22 بوصة، إضاءة محيطة، مصابيح LED.

فورد إكسبيديشن 2025

أسعار السيارة فورد إكسبيديشن 2025 في السعودية

تبدأ أسعار فورد إكسبيديشن 2025 في السوق السعودية من 226,435 ريالا للفئة الأولى، و239,000 ريال للفئة الثانية، بينما يتراوح سعر الفئتين الثالثة والرابعة بين 298,000 ريال و319,900 ريال.

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