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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2025 في السعودية

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2025
ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2025
صبري طلبه

تواصل ميتسوبيشي اليابانية تعزيز تواجدها في السوق السعودي للسيارات، بعد طرح نسختها مونتيرو سبورت موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV، مع أسعار تبدأ من 122,040 ريال سعودي.

الأداء الفني لسيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2025

تعتمد ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2025 على محرك 3000 سي سي، بقوة 216 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبمعدل استهلاك للوقود بنسبة 10.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2025

وزودت السيارة بمحرك اخر رباعي الأسطوانات، سعة 2400 سي سي، قادر على ضخ 181 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 430 نيوتن متر، وبناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الرباعي للعجلات.

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2025

ابرز مواصفات ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2025

تضم السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2025 عدد من التجهيزات منها، مكيف هواء أوتوماتيكي بفتحات خلفية، بلوتوث، شاشة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو يتراوح قياسها بين 7 و9 إنش، ونظام صوتي ترفيهي بين 6 و8 مكبرات، زر تشغيل وإيقاف المحرك، شاحن لاسلكي للهواتف.

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2025

تأتي ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2025 بجنوط رياضية، وإضاءة LED، سبويلر خلفية، حساسات ركن، كاميرا للمتابعة، شبكات أمامية كبيرة الحجم، نظام التنبيه عند مغادرة المسار، نظام مراقبة النقطة العمياء، مكابح مانعة للانغلاق ABS و EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، وتقنية المساعدة على خوض المرتفعات والمنحدرات HSA وHDC.

أسعار ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2025 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2025 في السوق السعودية من 122,040 ريال  إلى 171,355 ريال سعودي.

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