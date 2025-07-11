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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مليون و440 ألف جنيه .. الكشف عن سيارة GAC الجديدة في مصر

GAC الصينية
GAC الصينية
عزة عاطف

بعد أشهر طويلة من تجهيز البنية التحتية لها، أزاح وكيل علامة GAC الصينية في مصر الستار عن طرح سيارة GAC GS4 MAX الجديدة رسميًا، حيث تقدم مزيجًا من الأداء الديناميكي، التكنولوجيا الحديثة، وأنظمة الأمان المتطورة، لتشكل منافسًا شرسًا في فئة السيارات متعددة الاستخدامات.

مواصفات سيارة GAC GS4 MAX الجديدة

تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات تيربو سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 194 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 270 نيوتن/متر.

ويترجم هذا إلى تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 8.8 ثانية فقط، وهو رقم مميز في فئتها، مع استهلاك وقود اقتصادي يبلغ 6.8 لتر لكل 100 كم.

ناقل حركة من بين الأفضل عالميًا

تعتمد السيارة على ناقل حركة (فتيس) أوتوماتيكي WDCT7 Wet ذو 7 سرعات، يعد من بين أفضل 10 نواقل حركة في العالم.

يقدم هذا الناقل نقلات سريعة في غضون 0.2 ثانية فقط، مع كفاءة إجمالية مذهلة تبلغ 96%، مما يضمن قيادة سلسة واستجابة فورية.

تم تجهيز السيارة بنظام تعليق متطور وميزات تكنولوجية حديثة وأنظمة أمان تحت شعار "كل حاجة فيها MAX"، وتشمل الأنظمة:

  • Macpherson في الأمام
  • Multi-link في الخلف
  • لتقدم قيادة مريحة ومستقرة حتى على الطرق غير الممهدة.
  • 8 وسائد هوائية (أمامية، جانبية، ستائرية، إضافية للصف الثاني)
  • نظام تثبيت السرعة التكيفي ACC
  • نظام التحذير من الاصطدام الأمامي FCW
  • الفرملة التلقائية AEB
  • المساعدة في الحفاظ على المسار LKA + LDW
  • نظام القيادة في الزحام والطرق السريعة ICA/TJA

تأتي السيارة بمساحات داخلية رحبة؛ عرض داخلي 1480 ملم، مساحة أرجل خلفية 850 ملم، وصندوق أمتعة بسعة 638 لترًا يمكن زيادتها إلى 1586 لترًا بعد طي المقاعد.

كما تأتي مزودة بسقف بانورامي ثابت، مقاعد أمامية بخاصية التدفئة والتهوية، أبواب مبطنة بجلد فاخر وتطريز دقيق.

سعر GAC GS4 في مصر

تطرح سيارة GAC الجديدة بسعر 1,440,000 جنيه مصري، مما يجعلها منافسًا قويًا في فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات المتميزة.

وكشف طارق عبد اللطيف جميل أن GAC عملت لمدة 18 شهرًا قبل إطلاقها الرسمي في نوفمبر 2023 على تجهيز البنية التحتية لاستقبال العلامة وتقديم تجربة خدمية متميزة للسوق المصري.

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مليون و440 ألف جنيه .. الكشف عن سيارة GAC الجديدة في مصر

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