5 سيارات سيدان زيرو في السوق المصري .. منها إلنترا وكورولا

يضم سوق السيارات المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنيات، بالإضافة إلى تنوع الأسعار والموديلات، إلى جانب اختلاف التصميمات الهيكلية منها فئة السيدان، التي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد"، 5 سيارات سيدان زيرو في السوق المصري، وعرض أبرز المواصفات إلى جانب أحدث الأسعار.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تعتمد تويوتا كورولا موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة في السوق المصري بين 1,300,000 جنيه و 1,650,000 جنيه.

هيونداي النترا CN7

هيونداي النترا CN7

تتراوح أسعار السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2025 في مصر بين 1,375,000 جنيه و 1,930,000 جنيه، زودت فنيًا بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 126 حصانا وعزم أقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن متر، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

إم جي 6

إم جي 6

دعمت السيارة إم جي 6 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، ومتوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر لكل 100 كم، وبسعر يبدأ من 1,280,000 جنيه إلى 1,300,000 جنيه، لموديلات 2026.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 من 765,000 جنيه وصولاً إلى 790,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 98 حصانًا، و140 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT.

جاك j7

جاك j7

تتسارع السيارة جاك J7 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 10.5 ثانية، و تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 147 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة موديل 2025 في مصر بسعر يبدأ من 998,000 جنيه وصولاً إلى 1,019,900 جنيه.