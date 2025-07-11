سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

في الوقت الذي تواصل فيه شركة ريفيان ريادتها في سوق السيارات الكهربائية من خلال طرازي R1T وR1S، قررت التوسع إلى قطاع جديد وغير تقليدي عبر شركة ناشئة تدعى Also Inc.

لتثبت أن الابتكار في وسائل النقل لا يقتصر على الشاحنات والسيارات الكبيرة فحسب.

من الشاحنات الكهربائية إلى العربات الصغيرة

برزت ريفيان خلال السنوات الماضية بتقديمها سيارات كهربائية ذات قدرة وأداء ينافسان مركبات البنزين التقليدية.

والآن، مع استعدادها لإطلاق طرازات أصغر وأكثر توفيرًا مثل R2 وR3، بدأت الشركة تدعم بشكل غير معلن كيانًا منفصلًا يعمل في مجال التنقل الدقيق، مستهدفًا الدراجات الكهربائية والسيارات الصغيرة ثلاثية ورباعية العجلات.

تمويل ضخم لريفيان وثقة المستثمرين

رغم أن "ألزو" لا تزال ناشئة، فقد نجحت في جذب أنظار المستثمرين بقوة.

فقد جمعت 105 ملايين دولار في أولى جولات تمويلها بدعم من ريفيان وشركة "إكليبس" الاستثمارية، ثم حصلت على دفعة قوية بقيمة 200 مليون دولار من "جرين أوكس كابيتال"، ما رفع قيمتها إلى مليار دولار في يوليو الماضي.

تعكس هذه الأرقام ثقة كبيرة في رؤية الشركة الجديدة رغم أنها لم تكشف بعد عن أولى منتجاتها رسميًا.

تركيز على المجتمعات الصغيرة والأسواق العالمية

تخطط "ألزو" للعمل من بالو ألتو بفريق مكون من 80 موظفًا، وتهدف إلى تصميم مركبات تلائم احتياجات المجتمعات السكنية الأمريكية التي انتشرت فيها عربات الجولف كوسائل تنقل يومية.

كما تستهدف الشركة أسواقًا واعدة في آسيا وأمريكا الجنوبية، حيث تعد المركبات الصغيرة خيارًا عمليًا للمدن المكتظة أو المناطق الريفية.

من خلال تأسيس "ألزو" كشركة مستقلة، تسعى ريفيان إلى الحفاظ على تركيزها على سياراتها الرئيسية، دون إهمال قطاع التنقل الدقيق الذي يشهد نموًا عالميًا متزايدًا.

ورغم استقلالها، ستستفيد "ألزو" من سلسلة التوريد والبنية التحتية التقنية التي أسستها ريفيان، مما يعزز فرصها في دخول السوق بسرعة وبكفاءة.

صرح «كريس يو» رئيس الشركة، أن "ألزو" تهدف إلى تقديم منصة تقنية مرنة يمكن البناء عليها لتطوير حلول نقل متنوعة.

وقال: “لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، ولكننا نرغب في أن نوفر لعملائنا ثقة وثباتًا في الأداء والتقنية، بغض النظر عن شكل المركبة.”

يمثل انطلاق “ألزو” تحولًا ذكيًا في استراتيجية ريفيان، يجمع بين الابتكار والتوسع الذكي.

وبينما يترقب السوق الكشف عن أولى مركبات الشركة الجديدة، يبدو أن ريفيان تمهد الطريق لتكون لاعبًا رئيسيًا في كل مجالات التنقل الكهربائي، من الشاحنات الضخمة إلى أصغر المركبات.