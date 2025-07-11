نيسان سنترا هاي لاين أوتوماتيك .. بأقل سعر للمستعمل

تعتبر السيارة نيسان سنترا واحدة من أشهر سيارات السيدان التي حملت العلامة اليابانية في مصر، وانطلقت السيارة بعدد من الموديلات، حيث أظهرت تنوع كبير في الفئات والأسعار داخل السوق المصري للسيارات المستعملة.

وظهرت السيارة نيسان سنترا في سوق المستعمل، بأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه وصولاً إلى 650 ألف جنيه، بين موديلات 2016 و2020، وتختلف هذه الأسعار بحسب الحالة الفنية، ولذلك ننصح دومًا بأهمي الفحص الشامل لأي سيارة مستعملة ترغب في شرائها، إلى جانب مراجعة متوسط الأسعار بشكل مستمر.

نيسان سنترا

القدرات الفنية لسيارة نيسان سنترا

تعتمد نيسان سنترا على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة من خلال ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

ابرز تجهيزات السيارة نيسان سنترا

تضم السيارة نيسان سنترا عدد من التجهيزات منها، عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، مدخل AUX و USB، بلوتوث، مكيف هواء، بصمة لبعض الفئات، نوافذ كهربائية وتحكم بالمرايات بنفس التقنية لجميع الفئات.

نيسان سنترا

كما تضم السيارة نيسان سنترا وسائد هوائية للحماية بعدد 2، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مانع السرقة إيموبليزر، قفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم في فتح واغلاق السيارة، جنوط رياضية.

نيسان سنترا

تأتي السيارة نيسان سنترا بإشارات جانبية للمرايات، مع مصابيح حادة الشكل، واخرى نهارية على جانبي الصادم، بالإضافة إلى شبكة متعددة الفتحات الهوائية بشكل عرضي وبلمسات لامعة، وأبعاد خارجية بلغت 4615 مم للطول الكلي، وعرض يبلغ 1760 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2700 مم.