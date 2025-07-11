قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 4.4 ريختر بالقرب من جزر توكارا اليابانية
حوافز وبدلات وتقدير.. قانون جديد يغيّر مصير أخصائيي العلوم الصحية
هل غسل يوم الجمعة واجب أم مستحب ؟.. دار الإفتاء توضح بالدليل
تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف
ترامب يلوح بإعلان مهم بشأن روسيا وسط تصاعد التوتر حول الحرب في أوكرانيا
أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95
هزة أرضية تضرب غرب اليونان
ربط المستحقات بالبطولات.. ملامح لائحة الفريق الزمالك في الموسم الجديد قبل اعتمادها
فعل يقع فيه البعض نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على الواردات الكندية
إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك
ريبيرو يحسم أمر العائدين من الإعارة إلى الأهلي قبل معسكر تونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تيجوان 2025 كسر زيرو بهذا السعر

فولكس فاجن تيجوان
فولكس فاجن تيجوان
صبري طلبه

تعتبر السيارة فولكس فاجن تيجوان واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي قدمها الصانع الألماني، عن فئة الـ SUV، حيث تمتلك السيارة باقة من التجهيزات والقدرات الفنية، إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم والطابع الرياضي.

وظهرت السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ 2 مليون و500 ألف جنيه، بعد أن قطعت عدد من الكيلومترات لا يتعدى 1000 كم، مع تمتعها بمفوم الفبريكا، وضمن فئة R-LINE عالية التجهيزات.

فولكس فاجن تيجوان 

وننصح دومًا جميع الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة أو تحت مسمى كسر الزيرو، بأهمية متابعة الأسعار ومقارنتها في سوق السيارات، بالإضافة التأكد من الحالة الفنية، والهيكلية، سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب الفحص الشامل.

فولكس فاجن تيجوان 

القدرات الفنية للسيارة فولكس فاجن تيجوان 

تستمد السيارة فولكس فاجن تيجوان 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

وتعتمد السيارة على ناقل سرعات DSG أوتوماتيكي الاداء، مكون من 7 نقلات، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بحوالي 6.7 لترًا، عند خوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

فولكس فاجن تيجوان 

تضم السيارة فولكس فاجن تيجوان مجموعة من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس قياسها 12.9 بوصة، إلى جانب لوحة عدادات، إضاءة محيطة، فتحة سقف، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، حساسات حركة، كاميرا، نظام صوتي ترفيهي.

تحتوي فولكس فاجن تيجوان على بصمة داخلية وخارجية، نظام الثبات الالكتروني، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع مثبت سرعة، ومرايات كهربائية، نظام متابعة ضعط الإطارات، قفل مركزي.

فولكس فاجن تيجوان سعر فولكس فاجن تيجوان سعر فولكس فاجن تيجوان كسر زيرو أسعار السيارات المستعملة أسعار سيارات كسر الزيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق سنترال رمسيس

تجدد النيران في مبنى سنترال رمسيس

مفاجأة سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟

الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تحسم الجدل

سنترال رمسيس

الإتصالات: تعويض المستخدمين 10جيجا للإنترنت الأرضي و5 للمحمول بعد حادث سنترال رمسيس

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

1600 جنيه.. تفاصيل مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

1600 جنيه.. تفاصيل مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الوطنية للصحافة: بدل التكنولوجيا عن شهر يوليو بالمؤسسات القومية الاثنين

الهلال الأحمر

استجابة فورية لفرق طوارئ الهلال الأحمر المصري لحريق محدود بمحيط سنترال رمسيس

وزيرة التضامن

افتتاح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالساحل الشمالي

بالصور

عمرو دياب يحيي حفلا ضخما في جدة.. ويفاجئ الجمهور بأغاني ألبوم ابتدينا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

حيل لن تتوقعها لزيادة ذكاء الأطفال .. 17 طريقة مختلفة

ذكاء الاطفال
ذكاء الاطفال
ذكاء الاطفال

اللقطات الأولى لتجدد النيران في المبنى الخلفي لـ سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

فيديو

على غزلان وفرح شعبان

ابننا هو اللي جمعنا.. عودة فرح شعبان وعلي غزلان

كوبري أكتوبر لشارع رمسيس

فتح شارع رمسيس أمام حركة السيارات بعد إخماد حريق سنترال رمسيس| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد