فولكس فاجن تيجوان 2025 كسر زيرو بهذا السعر

تعتبر السيارة فولكس فاجن تيجوان واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي قدمها الصانع الألماني، عن فئة الـ SUV، حيث تمتلك السيارة باقة من التجهيزات والقدرات الفنية، إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم والطابع الرياضي.

وظهرت السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ 2 مليون و500 ألف جنيه، بعد أن قطعت عدد من الكيلومترات لا يتعدى 1000 كم، مع تمتعها بمفوم الفبريكا، وضمن فئة R-LINE عالية التجهيزات.

فولكس فاجن تيجوان

وننصح دومًا جميع الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة أو تحت مسمى كسر الزيرو، بأهمية متابعة الأسعار ومقارنتها في سوق السيارات، بالإضافة التأكد من الحالة الفنية، والهيكلية، سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب الفحص الشامل.

فولكس فاجن تيجوان

القدرات الفنية للسيارة فولكس فاجن تيجوان

تستمد السيارة فولكس فاجن تيجوان 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

وتعتمد السيارة على ناقل سرعات DSG أوتوماتيكي الاداء، مكون من 7 نقلات، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بحوالي 6.7 لترًا، عند خوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

فولكس فاجن تيجوان

تضم السيارة فولكس فاجن تيجوان مجموعة من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس قياسها 12.9 بوصة، إلى جانب لوحة عدادات، إضاءة محيطة، فتحة سقف، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، حساسات حركة، كاميرا، نظام صوتي ترفيهي.

تحتوي فولكس فاجن تيجوان على بصمة داخلية وخارجية، نظام الثبات الالكتروني، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع مثبت سرعة، ومرايات كهربائية، نظام متابعة ضعط الإطارات، قفل مركزي.