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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ريماك نيفيرا R تواصل تحطيم الأرقام القياسية .. زمن مذهل وسعر لا يصدق

ريماك نيفيرا R
ريماك نيفيرا R
صبري طلبه

استطاعت السيارة ريماك نيفيرا R أن تخطف الأنظار مجددًا، بعد أن تمكنت من كسر 24 رقمًا قياسيًا عالميًا، لتثبت العلامة الكرواتية انها قادر على التحدي بقوة كبيرة، بفضل إمكانيتها الفنية عالية الأداء، إلى جانب حزمة التجهيزات التي تتمتع بها.

ريماك نيفيرا تتفوق على نفسها 

تمكنت ريماك نيفيرا R من التفوق على رقم النسخة الأصلية من تلك الايقونة بفارق 4.14 ثانية، بل وصلت إلى تحدي كوينيجسيج ريجيرا، لتنتزع منها اللقب بفارق 2.04 ثانية، وجاءت هذه الأرقام ضمن تحديات "0–400–0"، والمعرفة بالتسارع والتباطؤ من وضع السكون 0 إلى سرعة 400 كم/س ثم التوقف الكامل.

ريماك نيفيرا R

أرقام مذهلة لسيارة ريماك نيفيرا R

استغرقت مدة تسارع السيارة ريماك نيفيرا R من وضع 0 لـ 100 كم/ساعة نحو 1.72 ثانية فقط، بينما وصلت من 0 إلى 200 كيلومتر في الساعة خلال 3.95 ثانية، واحتاجت السيارة حوالي 7.89 ثانية فقط للتسارع من 0 إلى 300 كيلومتر في الساعة.

ريماك نيفيرا R

بينما وصلت إلى سرعة 400 كيلومتر في الساعة، من وضع الثبات 0، خلال 17.35 ثانية، وكما ذكرنا أن السيارة قدمت نتيجة فائقة بلغت 25.79 ثانية ضمن تحديات 0–400–0 كم/س، سرعة قصوى وصلت إلى 431.5 كيلومتر في الساعة.

ريماك نيفيرا R

القدرات الفنية وسعر ريماك نيفيرا R

تعتمد السيارة ريماك نيفيرا R على 4 محركات كهربائية، بقوة إجمالية تصل إلى 2.1078 حصانًا، و1.700 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ونأتي عند سعر تلك الأيقونة الخارقة والتي تقدم بعدد محدود للغاية يصل إلى 40 نسخة، وبسعر يقدر بحوالي 2.7 مليون دولار أمريكي.

ريماك نيفيرا ريماك نيفيرا R السيارة ريماك نيفيرا R كوينيجسيج ريجيرا سعر ريماك نيفيرا R

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