مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى قرية العليقات بقنا

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بتركيب وصلة كهرباء داخل منزله بقرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى منزله بقرية العليقات بقوص فى جنوب قنا.

وتبين مصرع أحمد عبد الصبور أحمد 18 عاما، أثناء قيامه بتوصيل كهرباء داخل منزله فى قرية العليقات.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي قوص المركزي لوضعها تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

