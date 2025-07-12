شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو بهذا السعر.. أعلى فئة

تعتبر السيارة شيري تيجو 7 واحدة من أبرز السيارات الصينية التي قدمت في مصر، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وطرحت السيارة داخل السوق المصري بعدد من الفئات، منها الفئة لكجري عالية التجهيزات.

وظهرت هذه الفئة في السوق المصري للسيارات المستعملة ولكن بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ مليون جنيه، بعد أن قطعت السيارة مسافة إجمالية لم تتجاوز الـ 5000 كيلومتر، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، سواء من الداخل أو الخارج.

شيري تيجو 7

وننصح جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بمقارنة متوسط الاسعار في السوق، بالإضافة إلى أهمية الفحص الشامل، لضمان الحصول على أفضل حالة مقابل السعر، ولتجنب العيوب، والفحص الهيكلي الشامل.

شيري تيجو 7

تجهيزات شيري تيجو 7

تمتلك شيري تيجو 7 جنوط رياضية، فتحة سقف بانوراما، إضاءة led، مصابيح ضباب، حساسات ركن، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية، قفل مركزي، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مثبت سرعة، برنامج الثبات الالكتروني، قفل مركزي للأبواب، بصمة.

شيري تيجو 7

تضم السيارة شيري تيجو 7 شاشة تعمل باللمس تصل إلى 8 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيك، إضاءة داخلية، فرش جلد للمقاعد، مدخل aux و usb، بالإضافة إلى بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي.

شيري تيجو 7

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 7

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 من الناحية الفنية على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.