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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات SUV فرنسية زيرو في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر

سيارات SUV فرنسية
سيارات SUV فرنسية
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على الكثير من طرازات الـ SUV الرياضية، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة، نسبة إلى المساحة الرحبة والارتفاع المناسب، بالإضافة إلى التجهيزات والتقنيات الخاصة بكل اصدار وفئة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV فرنسية زيرو في السوق المصري، مع عرض أبرز المواصفات والأسعار.

رينو داستر

رينو داستر

تتراوح أسعار السيارة رينو داستر 2025 بين 1,225,000 جنيه و1,400,000 جنيه، وتعتمد من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة إجمالية 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الأداء.

ستروين C5 اير كروس 

ستروين C5 اير كروس 

تقدم السيارة ستروين C5 اير كروس 2026 في مصر بسعر يبدأ من 1,720,000 جنيه وصولاً إلى 1,850,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك 1600 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك ومدة تسارع تقدر بـ 9.4 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كم/ساعة.

رينو أوسترال

رينو أوسترال

تعتمد رينو أوسترال 2025 على محرك تيربو سعة 1300 سي سي، ينتج 160 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات "دفع أمامي" طرازDSG، وبسعر يتراوح بين 1,590,000 جنيه و2,020,000 جنيه.

بيجو 3008

بيجو 3008

تأتي السيارة بيجو 3008 موديل 2025 بسعر يتراوح بين 2,199,990 جنيه و2,459,990 جنيه، وزودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 cc تيربو، بقوة إنتاجية قدرها 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات.

بيجو 3008

ستروين C4X

تبدأ أسعار السيارة ستروين C4X موديل 2026 بسعر 1,289,000 جنيه وصولاً إلى 1,449,000 جنيه، وتمتلك السيارة قدرات فنية تتضمن، محرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وزمن للتسارع يقدر بـ 9.3 ثانية وصولاً من 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

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