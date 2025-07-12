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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ستروين سي إليزيه 2022.. أرخص سيارة مستعملة من العلامة الفرنسية

ستروين سي إليزيه
ستروين سي إليزيه
صبري طلبه

تعزز السيارة ستروين سي إليزيه موديل 2022، من تواجدها داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، كواحدة من أرخص الإصدارات التي تحمل العلامة الفرنسية، وذلك عن فئة السيدان.

وظهرت السيارة في سوق السيارات بسعر يبلغ 630 ألف جنيه، بحالة الفبريكا بالكامل، ولكن ننصح دومًا بمراجعة متوسط الأسعار، بالإضافة إلى الكشف الفني الشامل على أي سيارة ترغبي في شرائها.

ستروين سي إليزيه

محرك وأداء ستروين سي إليزيه

تعتمد السيارة ستروين سي إليزيه على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنات الجر الأمامي للعجلات.

ستروين سي إليزيه

ابرز تجهيزات ستروين سي إليزيه 

تضم ستروين سي إليزيه نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، بلوتوث، مدخل usb، شاشة تعمل باللمس، مثبت سرعة، مكيف هواء، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، مرايات جانبية كهربائية.

ستروين سي إليزيه

كما تضم ستروين سي إليزيه جنوط ذات مظهر رياضي، مصابيح ضباب، بالإضافة إلى وسائل حماية تتضمن، وسائد هوائية بعدد 2، فرامل مانعة للانغلاق abs، برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل ebd.

ستروين سي إليزيه

تأتي السيارة ستروين سي إليزيه بتصميم السيدان، مع مفهوم الـ 5 أبواب عند حساب مساحة التخزين الخلفية، بالإضافة إلى مصابيح حادة الشكل، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مع أبعاد خارجية بلغت 4.43 متر للطول الكلي، و1.75 متر للعرض، و1.47 متر للارتفاع الكلي.

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