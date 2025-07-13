تنافس بوجاتي.. سيارة زينفو الخارقة بقوة 1850 حصانًا | صور

تعود السيارة زينفو أورورا تور لخطف الأنظار مجددًا، بعد الكشف عن الشكل الجديد من هذه الأيقونة الخارقة، والتي تنتمي إلى طرازات السوبر كارز، إلى جانب تمتعها بالكثير من القدرات الفنية عالية الأداء، والتي تصل إلى قوة 1850 حصانًا.

زينفو أورورا تور

أداء وقدرات زينفو اورورا تور

تعتمد السيارة زينفو أورورا تور على محرك من 12 أسطوانة طراز V، سعة 6600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1850 حصانًا، و1700 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع دعم مكون من 4 شواحن توربينية.

زينفو أورورا تور

تسارع مذهل لسيارة زينفو أورورا تور

تصل السرعة القصوى للسيارة زينفو أورورا تور إلى 450 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق حوالي 2.3 ثانية، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

زينفو أورورا تور

تصميم مميز لسيارة زينفو أورورا تور وموعد ظهورها

ينتظر عشاق السرعة والانطلاق السيارة زينفو أورورا تور، والتي ستظهر للمرة الأولى رسميًا أمام الجمهور خلال هذا الأسبوع، ضمن مهرجان جودوود للسرعة، مع إنتاج مخطط في عام 2026 القادم.

زينفو أورورا تور

تمتلك زينفو أورورا تور مظهر خارجي أنيق، حيث جاءت بمظهر انسيابي يعزز من قدراتها الفنية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى ملامح تتسم بالشراسة، من خلال مقدمة حادة الشكل، وعدد من اللمسات الرياضية ذات المظهر المميز.