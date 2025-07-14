قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رينو كارديان كسر زيرو 2025 بهذا السعر.. سوق المستعمل
المريخ البورسعيدي يحصل على مليون دولار حال انتقال نجم بيراميدز للدوري الإماراتي
عن الحفر بلودر أمام الأهرامات.. احمد موسى: حد يطلع يقول لنا في ايه
ليست مرضية.. حسام موافي يكشف مفاجأة: مفيش مصري معندوش انتفاخ| فيديو
متحدث الوزراء: 7500 عقار آيل للسقوط في الإسكندرية
سباق اللحظات الأخيرة بين الأهلي والزمالك قبل غلق باب القيد
أحمد موسى يكشف كارثة تهدد 7000 سنة حضارة
هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة
مقتل 3 جنود إسرائيليين في قطاع غزة.. والاحتلال يفعل إجراء هانيبال
بحبك ياكينج.. تامر حسني يعلق على صورته مع محمد منير
منتخب رجال السلة يفوز على كوت ديفوار وديًا استعدادًا لبطولة الأفروباسكت
لوكا مودريتش يختار قميصه مع ميلان الإيطالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رينو كارديان كسر زيرو 2025 بهذا السعر.. سوق المستعمل

رينو كارديان 2025
رينو كارديان 2025
صبري طلبه

تعد السيارة رينو كارديان موديل 2025، واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي طرحتها العلامة الفرنسية سواء في السوق العالمي أو المحلي، ضمن فئات الكروس أوفر.

وظهرت السيارة رينو كارديان في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة كسر الزيرو، تحت مفهوم الفبريكا بالكامل، ضمن طرازات الفئة عالية التجهيزات من موديل 2025، وبسعر يبلغ 940 ألف جنيه.

 رينو كارديان 2025

ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو بمسمى كسر الزيرو، بأهمية الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية أو الهيكلية، سواء من الداخل أوالخارج، إضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار لضمن الحصول على أفضل قيمة مقابل سعر.

القدرات الفنية للسيارة رينو كارديان 2025

 

تعتمد رينو كارديان موديل 2025 على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

 رينو كارديان 2025

تجهيزات رينو كارديان 

تضم السيارة رينو كارديان شاشة للوسائط المتعددة تعمل باللمس 8 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية، وشاشة عدادات 7 بوصة، إضاءة محيطة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، مثبت سرعة، كاميرا للمتابعة، حساسات ركن، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

 رينو كارديان 2025

تحتوي السيارة رينو كارديان على نظام صوتي يصل إلى 6 مكبرات، مصابيح ضباب أمامية LED، حساسات ضوء ومطر، جنوط رياضية، كاميرا 360 درجة، نظام المساعدة عند صعود المرتفعات، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS.

رينو كارديان السيارة رينو كارديان رينو كارديان موديل 2025 رينو كارديان موديل 2025 كسر زيرو سعر رينو كارديان موديل 2025 كسر زيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي.. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

الدبلومات الفنية 2025

لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد

ترشيحاتنا

الانبا كاراس

كنيسة السيدة العذراء بمطروح تحتفل بحفل تنصيب الانبا كاراس اسقف مطروح والخمس مدن الغربية

قافلة بيطرية مجانية

علاج 2770 حيوانًا وطائرًا في قافلة بيطرية مجانية بكفر الشيخ .. صور

الشرقية

محافظ الشرقية يُقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني الزراعي

بالصور

احمي بيتك من الكارثة.. 6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي
6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي
6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد

كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد
كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد
كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد

بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا برسالة شديدة اللهجة

بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها
بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها
بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها

وزير الثقافة يفتتح المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)
جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)
جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)

فيديو

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد