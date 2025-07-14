رينو كارديان كسر زيرو 2025 بهذا السعر.. سوق المستعمل

تعد السيارة رينو كارديان موديل 2025، واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي طرحتها العلامة الفرنسية سواء في السوق العالمي أو المحلي، ضمن فئات الكروس أوفر.

وظهرت السيارة رينو كارديان في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة كسر الزيرو، تحت مفهوم الفبريكا بالكامل، ضمن طرازات الفئة عالية التجهيزات من موديل 2025، وبسعر يبلغ 940 ألف جنيه.

رينو كارديان 2025

ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو بمسمى كسر الزيرو، بأهمية الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية أو الهيكلية، سواء من الداخل أوالخارج، إضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار لضمن الحصول على أفضل قيمة مقابل سعر.

القدرات الفنية للسيارة رينو كارديان 2025

تعتمد رينو كارديان موديل 2025 على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

رينو كارديان 2025

تجهيزات رينو كارديان

تضم السيارة رينو كارديان شاشة للوسائط المتعددة تعمل باللمس 8 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية، وشاشة عدادات 7 بوصة، إضاءة محيطة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، مثبت سرعة، كاميرا للمتابعة، حساسات ركن، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

رينو كارديان 2025

تحتوي السيارة رينو كارديان على نظام صوتي يصل إلى 6 مكبرات، مصابيح ضباب أمامية LED، حساسات ضوء ومطر، جنوط رياضية، كاميرا 360 درجة، نظام المساعدة عند صعود المرتفعات، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS.