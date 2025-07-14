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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيلي إمجراند 2025.. سيارة اقتصادية بسعر مناسب في السوق السعودي

جيلي إمجراند 2025
جيلي إمجراند 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة جيلي إمجراند 2025 واحدة من أبرز السيارات الاقتصادية المقدمة في السوق السعودي، حيث تبدأ أسعارها من 61 ألف ريال تقريبًا، وتأتي هذه السيارة ضمن إصدارات الصانع الصيني، مع تصميم السيدان، وعبر فئتين من التجهيزات هما GS وGK.

مواصفات جيلي إمجراند 2025

تعتمد السيارة جيلي إمجراند 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 127 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

جيلي إمجراند 2025

تجهيزات جيلي إمجراند 2025

تضم السيارة جيلي إمجراند 2025 مجموعة من التجهيزات تتضمن، مثبت سرعة، نظام المساعدة على الاصطفاف، حساسات ركن، خاصية الدخول الذكي، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك، كاميرا محيطة، مرايات جانبية كهربائية، شاشة داخلية تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط.

جيلي إمجراند 2025

زودت السيارة جيلي إمجراند 2025 بجنوط رياضية بين 15 و17 بوصة، مع مصابيح أمامية ونهارية LED، بينما تقدر أبعاد السيارة بحوالي 4638 مم للطول الكلي، و1820 مم للعرض، وبارتفاع كلي يبلغ 1460 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2650 مم.

جيلي إمجراند 2025

تتوفر السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي، فتحة سقف، نظام صوتي ترفيهي، بالإضافة إلى باقة من وسائل الحماية تتضمن، وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني الخاص بالفرامل، قفل مركزي للأبواب، مانع السرقة إيموبليزر.

جيلي إمجراند 2025

أسعار السيارة جيلي إمجراند 2025 في السعودية 

تقدم الفئة الأولى من السيارة جيلي إمجراند 2025 بسعر يبلغ 61,895 ريالا، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 74,085 ريالا.

جيلي إمجراند جيلي إمجراند 2025 مواصفات جيلي إمجراند 2025 سعر جيلي إمجراند 2025 في السعودية

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