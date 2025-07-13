قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشيلسي يتقدم بثلاثية على باريس سان جيرمان في الشوط الأول بنهائي مونديال الأندية
كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة
أسعار 5 سيارات يابانية في السوق المصري.. للباحثين عن SUV
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي
مصر تحكم قبضتها على بطولة إفريقيا للخماسي الحديث للرجال والسيدات بـ24 ميدالية
شيكو بانزا: الانضمام للزمالك شرف كبير.. وأسعى للتتويج بكل البطولات
الأهلي يعلن ضم ياسين مرعي لمدة 5 سنوات
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي بمالابو
وفا: ارتفاع حصيلة شهداء الصحافة في قطاع غزة إلى 230 منذ بدء العدوان
ميتا تشتري PlayAI وتُصعّد سباق الذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية ضد آبل وسامسونج
الأهلي يرد على خطاب الأخدود السعودي لشراء إمام عاشور
أحمد موسى: العلمين لكل الناس ولا توجد تفرقة أو تمييز في الخدمات ..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار 5 سيارات يابانية في السوق المصري.. للباحثين عن SUV

سيارات SUV
سيارات SUV
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على عدد كبير ومتنوع من الإصدارات، بين السيدان والهاتشباك، بالإضافة إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، صاحبة الشعبية الكبيرة، إلى جانب تنوع الطرازات بحسب بلد المنشأ، ومنها العلامات اليابانية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، 5 سيارات رياضية تقدمها العلامات اليابانية في السوق المصري

نيسان قشقاي

نيسان قشقاي

تقدم السيارة نيسان قشقاي 2025 بقيمة سعرية تتراوح بين 1,499,000 جنيه و 1,929,000 جنيه، وزودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي، بقوة 148 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع مدة زمنية قدرها 9.4 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تعتمد ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، بقوة قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق مدتها 8.6 ثانية، وبناقل حركة أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 1,650,000 جنيه و1,880,000 جنيه.

 تويوتا فورتشنر

 تويوتا فورتشنر

زودت السيارة تويوتا فورتشنر بمحرك 2700 سي سي 4 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا و245 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات، بالإضافة إلى محرك 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، ينتج قوة قدرها 234 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 376 نيوتن متر، دفع كلي، وبسعر يتراوح بين 3,400,000 جنيه و 3,900,000 جنيه.

نيسان اكستريل

نيسان اكستريل

تتراوح أسعار السيارة نيسان اكستريل موديل 2026 بين 2,050,000 جنيه و 2,350,000 جنيه، وتعتمد السيارة من الناحية الفنية على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 201 حصانًا، و330 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

سوبارو كروس تريك

سوبارو كروس تريك

يبلغ سعر السيارة سوبارو كروس تريك نحو 2,300,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك 2000 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصانًا، و196 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات CVT، وزمن تسارع يقدر بـ 10.5 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/س.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات الرياضية سيارات SUV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد ..ظهرت الآن

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

ترشيحاتنا

أدهم الشرقاوي :مصر اديتني كتير أوي

أدهم الشرقاوي: شكرا لكل الناس مصر اديتني كتير أوي

إيل فانينج

إيل فانينج مرشحة لتجسيد جين جراي في إعادة إحياء سلسلة X‑Men

لطفي لبيب

الزيارة ممنوعة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب بعد دخوله العناية المركزة.. خاص

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المتهم

القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

المتهم

غير متزن.. الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء شخص ماء ساخنا على كلب ضال بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد