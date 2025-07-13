أسعار 5 سيارات يابانية في السوق المصري.. للباحثين عن SUV

يحتوي السوق المصري على عدد كبير ومتنوع من الإصدارات، بين السيدان والهاتشباك، بالإضافة إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، صاحبة الشعبية الكبيرة، إلى جانب تنوع الطرازات بحسب بلد المنشأ، ومنها العلامات اليابانية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، 5 سيارات رياضية تقدمها العلامات اليابانية في السوق المصري

نيسان قشقاي

نيسان قشقاي

تقدم السيارة نيسان قشقاي 2025 بقيمة سعرية تتراوح بين 1,499,000 جنيه و 1,929,000 جنيه، وزودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي، بقوة 148 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع مدة زمنية قدرها 9.4 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تعتمد ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، بقوة قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق مدتها 8.6 ثانية، وبناقل حركة أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 1,650,000 جنيه و1,880,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر

زودت السيارة تويوتا فورتشنر بمحرك 2700 سي سي 4 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا و245 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات، بالإضافة إلى محرك 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، ينتج قوة قدرها 234 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 376 نيوتن متر، دفع كلي، وبسعر يتراوح بين 3,400,000 جنيه و 3,900,000 جنيه.

نيسان اكستريل

نيسان اكستريل

تتراوح أسعار السيارة نيسان اكستريل موديل 2026 بين 2,050,000 جنيه و 2,350,000 جنيه، وتعتمد السيارة من الناحية الفنية على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 201 حصانًا، و330 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

سوبارو كروس تريك

سوبارو كروس تريك

يبلغ سعر السيارة سوبارو كروس تريك نحو 2,300,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك 2000 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصانًا، و196 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات CVT، وزمن تسارع يقدر بـ 10.5 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/س.