أفخم سيارة أمريكية في السوق السعودي.. لمحبي المساحات العائلية

تعتبر السيارة كاديلاك اسكاليد واحدة من أفخم السيارات العائلية التي تقدمها العلامة الأمريكية في السوق السعودي، وذلك عن الفئة الرياضية متعددة الاستخدام صاحبة الـ 7 مقاعد، والتي تتمتع بمقصورة عصرية تتسم بالفخامة، مع باقة من التجهيزات.

أداء كاديلاك اسكاليد موديل 2025

تعتمد كاديلاك اسكاليد موديل 2025 على محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 6200 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 420 حصانًا، و623 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

كاديلاك اسكاليد

وتأتي السيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 بناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الكلي للعجلات، ومن خلال القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 6.3 ثانية.

كاديلاك اسكاليد

ابرز تجهيزات كاديلاك اسكاليد موديل 2025

زودت كاديلاك اسكاليد موديل 2025 بمقاعد كهربائية مع تنجيد راقي من الجلد الفاخر، وفتحة سقف بانوراما، إضاءة داخلية محيطة، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، مساند لليد، شاشة كبيرة الحجم لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك.

كاديلاك اسكاليد

وتأتي السيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 بعدد من وسائل الحماية، ابرزها الوسائد الهوائية المتقدمة سواء بالناحية الأمامية أو الخلفية والستارية الجانبية، بالإضافة إلى مثبت سرعة تكيفي، انظمة رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، مراقة بضغط الاطارات، فرامل abs و ebd، والمساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات.

كاديلاك اسكاليد

أسعار كاديلاك اسكاليد موديل 2025 في السعودية

تقدم كاديلاك اسكاليد 2025 بسعر يبدأ من 464,200 ريال للفئات الأولى، ويتراوح بين 464,200 ريال و 513,245 ريال للفئات المتوسطة، بينما يصل سعر الفئة عالية التجهيزات إلى 535,600 ريال.