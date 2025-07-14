أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات SUV يابانية في السوق المصري.. وسعر نيسان صني كسر زيرو أعلى فئة

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.



أسعار ومواصفات فورد إكسبيديشن 2025 في السعودية

تقدم فورد الأمريكية مجموعة متنوعة من سياراتها داخل السوق السعودي، منها السيارة إكسبيديشن موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتأتي السيارة من خلال 4 فئات من التجهيزات، بسعر يبدأ من 226,435 ريال.

أسعار 5 سيارات يابانية في السوق المصري.. للباحثين عن SUV

يحتوي السوق المصري على عدد كبير ومتنوع من الإصدارات، بين السيدان والهاتشباك، بالإضافة إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، صاحبة الشعبية الكبيرة، إلى جانب تنوع الطرازات بحسب بلد المنشأ، ومنها العلامات اليابانية.

نيسان صني 2025 كسر زيرو بهذا السعر .. أعلى فئة

تعتبر السيارة نيسان صني واحدة من أشهر السيارات التي طرحت في مصر، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة، نسبة إلى الاعتمادية اليابانية، بالإضافة إلى المساحة الرحبة والارتفاع المناسب، إلى جانب انتماء السيارة إلى فئة السيدان الاقتصادية.

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2021 في سوق المستعمل

تعتبر السيارة هيونداي إلنترا HD واحدة من أبرز سيارات السيدان التي قدمت في مصر، واستطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة منذ انطلاقها، نسبة إلى الاعتمادية، وسهولة الصيانة وتوافر قطع الغيار، إلى جانب التجهيزات الخاصة بها.

رنج روفر سبورت XRS تظهر في ثوب جديد.. تعديل مميز| صور

كشفت شركة التعديلات الانجليزية Urban Automotive، خلال فعاليات مهرجان جودوود، عن السيارة المعدلة صاحبة اللقب Urban XRS Widetrack، والتي تعتمد على الأيقونة الرياضية الشهيرة رنج روفر سبورت.