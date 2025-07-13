أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2021 في سوق المستعمل

تعتبر السيارة هيونداي إلنترا HD واحدة من أبرز سيارات السيدان التي قدمت في مصر، واستطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة منذ انطلاقها، نسبة إلى الاعتمادية، وسهولة الصيانة وتوافر قطع الغيار، إلى جانب التجهيزات الخاصة بها.

وتعزز السيارة هيونداي إلنترا HD من تواجدها في السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث ظهرت ضمن موديلات 2021 بأسعار تبدأ من 630 ألف جنيه حتى 720 ألف جنيه، حسب الفئة، مع حالة الفبريكا بالكامل.

هيونداي إلنترا HD

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الفني الشامل سواء من الناحية الفنية أو الهيكلية، بالإضافة إلى مقارنة الأسعار في سوق المستعمل أو كسر الزيرو، لضمان الحصول على أفضل حالة مقابل السعر.

هيونداي إلنترا HD

القدرات الفنية للسيارة هيونداي إلنترا HD

تعتمد السيارة هيونداي إلنترا HD على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مكون من 4 نقلات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

هيونداي إلنترا HD

تستطيع هيونداي إلنترا HD الانطلاق من نقطة السكون حتى الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.3 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك للوقود بحوالي 6.6 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات قدرها 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تقدر بـ 182 كم/ساعة.

هيونداي إلنترا HD

أبرز تجهيزات هيونداي إلنترا HD

تضم السيارة هيونداي إلنترا HD عددا من التجهيزات منها، نظام ترفيهي صوتي، زجاج كهربائي، مكيف هواء، مرايات كهربائية، بالإضافة إلى تجهيزات اخرى تتضمن، وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق، ريموت تحكم، قفل مركزي للأبواب.