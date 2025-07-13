نيسان صني 2025 كسر زيرو بهذا السعر .. أعلى فئة

تعتبر السيارة نيسان صني واحدة من أشهر السيارات التي طرحت في مصر، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة، نسبة إلى الاعتمادية اليابانية، بالإضافة إلى المساحة الرحبة والارتفاع المناسب، إلى جانب انتماء السيارة إلى فئة السيدان الاقتصادية.

وظهرت السيارة نيسان صني موديل 2025 بحالة كسر الزيرو في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ 780 ألف جنيه، بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، ضمن فئات SUPER SALOON عالية التجهيزات، ولكن ننصح عند شراء أي سيارة مستعمل بأهمية الفحص الشامل، ومراجعة متوسط الأسعار.

نيسان صني 2025

القدرات الفنية للسيارة نيسان صني 2025

تعتمد السيارة نيسان صني موديل 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، دفع أمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

نيسان صني 2025

تجهيزات نيسان صني 2025

تحتوي السيارة نيسان صني 2025 على وسائد هوائية أمامية للحماية بعدد 2، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني، مرايات جانبية كهربائية، مانع السرقة إيموبليزر، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية، بصمة خارجية لفتح وغلق السيارة.

نيسان صني 2025

زودت السيارة نيسان صني 2025 بتجهيزات اخرى منها، شاشة تعمل باللمس، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي الأداء، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، مدخل AUX، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام الثبات الالكتروني.