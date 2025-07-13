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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رنج روفر سبورت XRS تظهر في ثوب جديد.. تعديل مميز| صور

رنج روفر سبورت XRS
رنج روفر سبورت XRS
صبري طلبه

كشفت شركة التعديلات الانجليزية Urban Automotive، خلال فعاليات مهرجان جودوود، عن السيارة المعدلة صاحبة اللقب Urban XRS Widetrack، والتي تعتمد على الأيقونة الرياضية الشهيرة رنج روفر سبورت.

تعديل مميز لسيارة رنج روفر سبورت XRS

جاءت السيارة Urban XRS Widetrackبلمسات خارجية مميزة أبرزها، غطاء المحرك صاحب الفتحات الهوائية المتعددة، بالإضافة إلى علب المرايات المصنوعة من ألياف الكربون، كما جاءت مقدمة السيارة بشبكات هوائية محدثة، مع صادم رياضي بلمسات حمراء.

 رنج روفر سبورت XRS

وحصلت السيارة Urban XRS Widetrack على بعض الملصقات التي تعبر عن التعديل، بالإضافة إلى فتحات عادم مركزية، عتبات جانبية تتسم بالطابع الرياضي، مع سبويلر خلفي معاد تصميمة يعطى مظهر أكثر رياضية، إلى جانب تعديلات الصادم الخلفي.

 رنج روفر سبورت XRS

الأداء الفني للسيارة Urban XRS Widetrack

أعتمدت السيارة Urban XRS Widetrack على المحرك الأساسي بدون تعديلات، حيث يقدم بسعة 4400 سي سي تيربو مزدوج، ثماني الاسطوانات، بالإضافة إلى نظام هايبرد، ليعطي قوة  إجمالية قدرها 626 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 750 نيوتن متر ويقارب  800 نيوتنمتر مع تقنية لانش كنترول.

 رنج روفر سبورت XRS

تستمد Urban XRS Widetrack قوتها من ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 غيارات طراز ZF، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 290 كم/ساعة، ومن خلال تلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية.

سعر السيارة  Urban XRS Widetrack

بعد حزمة الترقيات التي تتمتع بها سيارة Urban XRS Widetrack، بلغ سعرها عالميًا بحوالي 240 ألف دورلا أمريكي تقريبًا. 

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