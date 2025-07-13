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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات تسلا X موديل 2025 في الإمارات .. صور

تسلا X موديل 2025
تسلا X موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة تسلا موديل X، واحدة من أشهر السيارات الكهربائية التي قدمت في السوق الاماراتي، حيث تمتلك عدد من القدرات الفنية عالية الأداء، إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم، مع مظهر خارجي مميز ينتمي إلى الفئة الرياضية.

الأداء الفني لسيارة تسلا X موديل 2025

تعتمد تسلا X موديل 2025 على محرك كهربائي مزدوج، بقوة 670 حصانًا، وبطارية بمدى 580 كم، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، وقدرات للتسارع تقدر بـ 3.9 ثانية وصولًا من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

 تسلا X موديل 2025

وتمتلك تسلا X موديل 2025 قدرات فنية أعلى تتضمن 3 محركات كهربائية بقوة إجمالية تتخطى 1000 حصانًا، وبهذه القدرات تصل السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 2.6 ثانية، ومدى سير يقدر بحوالي 547 كم.

 تسلا X موديل 2025

تجهيزات تسلا X موديل 2025

تضم السيارة تسلا X موديل 2025 نظام كاشف التصادم، عرض مراقبة ضغط الإطارات، أجهزة إستشعار الإصطفاف بالجزء الأمامي و الخلفي، مساعد الفرامل BA، فرامل في حالات الخطر، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، قفل مركزي للأبواب، بصمة للأمان.

 تسلا X موديل 2025

زودت تسلا X موديل 2025 بنظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، شاشة كبيرة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة للتحكم في الكثير من الأوامر، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، مثبت سرعة تكيفي.

 تسلا X موديل 2025

سعر تسلا X موديل 2025 في الإمارات 

تقدم السيارة تسلا X موديل 2025 بسعر 342,990 درهم للفئة Long Range، و 397,990 درهم للفئة Plaid AWD.

تسلا تسلا موديل X سعر  تسلا موديل X سعر  تسلا موديل X في الامارات سعر  تسلا موديل X 2025

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