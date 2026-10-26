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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

58 عملية جراحية بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر.. تفاصيل تدخلات التجميل والترميم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

نجح فريق جراحة التجميل بمستشفى طيبة التخصصي بمحافظة الأقصر في إجراء 58 عملية جراحية متنوعة، شملت ترميم الأنسجة وإصلاح الكسور والتشوهات، وترقيع الجلد والأوتار، واستكشاف الأعصاب الطرفية، وإعادة بناء عظام وأنسجة الوجه والفم والفكين، إلى جانب استئصال الأورام النسيجية الحميدة.

ويأتي ذلك ضمن جهود فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر لتطوير الخدمات الطبية التخصصية، ورفع كفاءة الفرق الطبية، وتوفير التدخلات الجراحية اللازمة للمنتفعين داخل منشآت الهيئة.

وتضمنت العمليات إجراء 14 تدخلا لنقل أو توصيل أكثر من وتر، و10 عمليات لترقيع الجلد جزئي أو كامل السمك، إلى جانب حالة لترقيع الأوتار، وأخرى لاستكشاف أحد الأعصاب الطرفية.

كما شملت التدخلات تثبيت 8 كسور مفتتة باستخدام وسائل التثبيت الداخلي، وحالتين لإعادة بناء أنسجة وعظام الوجه والفم والفكين، بالإضافة إلى عملية لتثبيت كسور القدم باستخدام الأسلاك المعدنية.

وفيما يتعلق بالجراحات الأخرى، أجرى الفريق 16 عملية لاستئصال أورام نسيجية حميدة، وحالتين لغلق الجروح بالغرز الثانوية، إلى جانب إزالة ناسور غرزي، وفتح خراج باللثة، والتعامل مع فتحة خارجية ناتجة عن خراج سطحي كبير.

وأُجريت العمليات تحت قيادة الدكتور عمرو بهاء، استشاري ورئيس قسم جراحة التجميل، بمشاركة الدكتور محمد يحيى والدكتور مينا روماني، أخصائيي جراحة التجميل، والدكتور عمرو هريدي، نائب جراحة التجميل.

وشارك في التدخلات فريق التخدير بقيادة الدكتور محمد صبري، استشاري ورئيس قسم التخدير، والدكتور كريم محمد، استشاري التخدير، وإسراء عبد الراضي، فني تخدير، إلى جانب فريق التمريض الذي ضم يوسف يحيى وأحمد البدري، بإشراف التمريض، ومحمد صلاح وإسلام عبد الرحيم، فنيي التمريض.

وجرت العمليات تحت إشراف الدكتور بهاء أبو زيد، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد عبد العزيز، المدير الطبي.

الأقصر اخبار الأقصر الرعاية الصحية

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