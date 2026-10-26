جامعة الأقصر تعلن موعد التقديم للدكتوراه المهنية في المحاسبة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت جامعة الأقصر فتح باب التقديم لبرنامج الدكتوراه المهنية في المحاسبة، بالتعاون مع كلية التجارة بجامعة المنوفية، للحاصلين على درجة الماجستير الأكاديمي أو المهني في المحاسبة، وذلك حتى 31 أكتوبر 2026.

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يأتي ضمن جهود تطوير البرامج التعليمية وإتاحة فرص جديدة لاستكمال الدراسات العليا، حيث تمتد مدة الدراسة وإعداد الرسالة إلى 3 سنوات، وتُعقد الدراسة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بنظام يجمع بين الحضور المباشر والدراسة أونلاين.

ويستقبل مكتب إدارة البرامج الجديدة والمطورة بكلية الآثار بجامعة الأقصر، في الدور الأرضي، طلبات الالتحاق بالبرنامج.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم أصل شهادة البكالوريوس و3 صور منها، وأصل شهادة الماجستير و3 صور منها، وأصل بيان تقديرات مقررات الماجستير و3 صور منه، وأصل شهادة الميلاد و3 صور منها، بالإضافة إلى 4 صور من بطاقة الرقم القومي السارية، و6 صور شخصية حديثة مدون عليها الاسم بالكمبيوتر.

كما تشمل الأوراق موافقة جهة العمل و3 صور منها، إلى جانب دوسيه بكبسولة و3 حافظات شفافة لتقديم المستندات.

وحددت الجامعة يوم 31 أكتوبر 2026 موعدا نهائيا للتقديم، وللاستفسار عن تفاصيل البرنامج وإجراءات الالتحاق، يمكن التواصل على الرقم 01017392964.