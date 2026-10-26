زراعة الأقصر تطلق أول مدرسة حقلية بإسنا لمواجهة أخطر آفات الطماطم

بدأت مديرية الزراعة بالأقصر تنفيذ أولى مدارس المزارعين الحقلية بمركز إسنا، للتوعية بطرق الإدارة المتكاملة ومكافحة حافرة الطماطم «توتا أبسليوتا»، بمزرعة في منطقة صحراوي الكيمان، ضمن فعاليات الحملة القومية لمكافحة الآفة، برعاية شركتي «هاينز» و«Climate Vision Consultant».

تأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف جهود الإرشاد الزراعي والتواصل المباشر مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني اللازم لحماية المحاصيل والحد من الخسائر التي تسببها الآفات الزراعية.

شهدت فعاليات المدرسة حضور الدكتور أحمد السمان من معهد بحوث البساتين ومنسق المجمعات الزراعية، والمهندس عبد العظيم مرسي مدير عام المكافحة، والمهندس محمد بدر ميسر المدرسة، فيما جاءت الفعاليات بمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور أحمد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة ووقاية النبات، والدكتور خالد جاد رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة.

وتنفذ المدرسة تحت إشراف الدكتور جابر محمد كلحي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة المزارعين وتعريفهم بالأساليب العلمية الحديثة للتعامل مع الآفات التي تهدد الإنتاج الزراعي.

وتضمنت الفعاليات مناقشات مباشرة مع المزارعين حول كيفية التعرف على حافرة الطماطم ورصد علامات الإصابة بها، إلى جانب شرح طرق المكافحة المتكاملة وأحدث التوصيات الفنية المعتمدة من وزارة الزراعة، بما يساعد على حماية المحصول وتقليل الفاقد والحفاظ على العائد الاقتصادي للمزارعين.