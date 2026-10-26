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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أيادي مصر بالأقصر تفتح آفاقا جديدة لتسويق الحرف التراثية بقمة الاستثمار العربي الإفريقي 2026

أيادي مصر بالأقصر تفتح آفاقا جديدة لتسويق الحرف التراثية بقمة الاستثمار العربي الإفريقي 2026
أيادي مصر بالأقصر تفتح آفاقا جديدة لتسويق الحرف التراثية بقمة الاستثمار العربي الإفريقي 2026
شمس يونس

اختتمت وحدة «أيادي مصر» بمحافظة الأقصر مشاركتها في قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي في دورتها التاسعة والعشرين، والتي استضافتها الأقصر تحت شعار «الاستثمار والتكامل الاقتصادي.. طريق التنمية المستدامة»، بمشاركة وفود عربية وإفريقية ودولية وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية.

وجاءت المشاركة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بشأن دعم التمكين الاقتصادي وتشجيع المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية، والعمل على توفير فرص تسويقية واستثمارية جديدة للمنتجين المحليين.

ونظم القمة اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسي، برعاية جامعة الدول العربية ومحافظة الأقصر، وشهدت مشاركة واسعة استهدفت تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للاستثمار والشراكات بين مختلف الجهات المشاركة.

وعكست مشاركة «أيادي مصر» أهمية الترويج للمنتجات الحرفية والتراثية التي تشتهر بها الأقصر، باعتبارها جزءا من هويتها الحضارية ومصدرا مهما لفرص العمل والدخل، إلى جانب دعم أصحاب الحرف في الوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من الفرص التي تتيحها الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكدت رشا شعبان، منسق وحدة «أيادي مصر» بالأقصر، مواصلة جهود الوحدة للتعريف بمنتجات الحرفيين والمنتجين المحليين، وتعزيز فرص تسويقها وانتشارها، بما يدعم المشروعات الصغيرة ويوفر فرصا أوسع للتمكين الاقتصادي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الأقصر اخبار الأقصر ايادى مصر

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