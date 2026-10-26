نائب محافظ الأقصر يبحث 50 طلبا وشكوى متنوعة خلال فعاليات اليوم المفتوح للمواطنين

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر في فعاليات اليوم المفتوح للمواطنين، الذي عقد اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام محافظة الأقصر، لمناقشة الطلبات المقدمة من المواطنين وبحث المشكلات التي تواجههم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور حسن عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز، ومديري المديريات الخدمية أو من يمثلهم، حيث شهد اللقاء مناقشة عدد 50 طلبا وشكوى متنوعة تقدم بها المواطنون، والتي شملت عدد 10 طلبات متعلقة بقطاع الإسكان الشعبي، و11 طلبا في قطاع التضامن الاجتماعي، و8 طلبات متعلقة بتوفير فرص عمل، و3 طلبات في قطاع التربية والتعليم، إلى جانب عدد من المطالب المتعلقة بالتراخيص والتقنين والمرافق والخدمات المحلية المتنوعة.

وخلال اللقاء، استمع نائب محافظ الأقصر إلى مطالب المواطنين وشكاواهم، وجرى بحث كل طلب مع المسؤولين المختصين، للوقوف على أبعاده وتحديد الإجراءات اللازمة بشأنه، مع التأكيد على أهمية سرعة دراسة الشكاوى والتعامل معها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وبما يسهم في الاستجابة لمتطلبات المواطنين.

كما وجه نائب محافظ الأقصر بضرورة متابعة الطلبات المقدمة حتى اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مع الاهتمام بالحالات الإنسانية والاجتماعية التي تستدعي التدخل، في إطار الإمكانات المتاحة والقواعد المنظمة، مؤكدا على استمرار محافظة الأقصر تحت قيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، في تنظيم اللقاءات الجماهيرية وفعاليات اليوم المفتوح، باعتبارها إحدى آليات التواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الاستجابة الفعالة لمطالب المواطنين في مختلف القطاعات.