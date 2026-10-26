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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإعدام لعامل أنهى حياة شقيقه بسبب الميراث في الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

قضت محكمة جنايات الأقصر بالإعدام شنقا لعامل يبلغ من العمر 37 عاما بعد إدانته بقتل شقيقه بإطلاق النار عليه خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على الميراث بمركز أرمنت

وتعود تفاصيل القضية إلى خلافات بين المتهم إسلام م أ وشقيقه تطورت إلى مشادة كلامية وفق التحقيقات في القضية رقم 4910 لسنة 2025 جنايات مركز أرمنت والمقيدة برقم 1293 لسنة 2025 كلي الأقصر

وكشفت التحقيقات أن المتهم ترصد للمجني عليه ثم أخرج سلاحا ناريا كان يخفيه وأطلق صوبه عيارين ناريين لم تصب الطلقة الأولى هدفها بينما أصابت الثانية بطن المجني عليه

وتسببت الإصابة في تهتك الشريان الفخذي وحدوث نزيف حاد أدى إلى وفاة المجني عليه وعلى إثر ذلك أحال المحامي العام لنيابات الأقصر المتهم المحبوس على ذمة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقا بإجماع الآراء

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