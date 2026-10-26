قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تداعيات حرب إيران.. كيف يتأثر الاقتصاد المصري بتحولات أسواق الطاقة والتجارة؟
اليمن يدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك
التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والأوراق المطلوبة
الحياة بقى لونها أصفر.. ضباب سام يخنق إندونيسيا ومخاوف على الأطفال بسبب الحرائق| صور
متحدث الصحة: حملة التطعيم ضد الحصبة تستهدف 21 مليون طفل على مستوى الجمهورية
سعر بولستار 5 الكهربائية في الإمارات
قطر تدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك
خبير عسكري يكشف طبيعة التحرك المصري لدعم السعودية ودور الدفاع الجوي
صور فاضحة.. القبض على شاب وفتاة بالقاهرة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء
خبير عسكري: مصر ستشارك غالبا بأنظمة دفاع جوي وخبراء عسكريين للدفاع عن السعودية
خبير عسكري: مصر مش رايحة السعودية عشان تحارب.. وتحركنا العسكري دفاعي بحت
ماذا بعد موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية؟.. الدستور يحدد الخطوة التالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة أرمنت يتابع تطوير الطرق وأعمال المرافق وتجهيز المراكز التكنولوجية بالأقصر

رئيس مدينة أرمنت يتابع تطوير الطرق وأعمال المرافق وتجهيز المراكز التكنولوجية بالأقصر
رئيس مدينة أرمنت يتابع تطوير الطرق وأعمال المرافق وتجهيز المراكز التكنولوجية بالأقصر
شمس يونس

تابع الدكتور عبد الخالق أبو قرين، رئيس مركز ومدينة أرمنت، أعمال تطوير الطرق والمرافق والإنارة العامة، إلى جانب استكمال تجهيز المراكز التكنولوجية بالقرى، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل رئيس المدينة جولته بمتابعة أعمال توصيل الغاز الطبيعي بشارع أبو حطب بمنطقة أرمنت الوابورات، تمهيدًا لرصف الشارع من كورنيش النيل حتى مسجد الرحمن، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال المرافق والتنسيق مع شركة الغاز والجهات المعنية قبل بدء الرصف، لتجنب تكرار الحفر والحفاظ على المال العام.

كما تفقد أعمال تركيب البلدورات وتجهيز الشوارع لتركيب الإنترلوك بالنصف الغربي بمنطقة أرمنت الحيط، والتي تنفذها مديرية الطرق بالأقصر بقيادة المهندسة إلهام شيباني، إلى جانب متابعة أعمال الصرف الصحي بعدد من شوارع المنطقة.

ووجه رئيس مركز ومدينة أرمنت بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة لأعمال الطرق والمرافق وشركات مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي، والعمل على إزالة أي معوقات أمام التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والانتهاء من أعمال المرافق قبل استكمال رصف الشوارع وتركيب الإنترلوك.

وفي قطاع الإنارة العامة، تابع رئيس المدينة أعمال تركيب الكشافات بالمنطقة الغربية بأرمنت الحيط، مؤكدًا أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال والتأكد من كفاءة الكشافات وسلامة تشغيلها، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة وتأمين حركة المواطنين والمركبات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس المركز المركز التكنولوجي بقرية السلام، لمتابعة تركيب الأجهزة الإلكترونية واستكمال التجهيزات الفنية اللازمة، ضمن جهود تطوير المراكز التكنولوجية بقرى ومدينة أرمنت في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودعم منظومة التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وتابع أبو قرين موقف تركيب الأجهزة ومدى جاهزية المركز للتشغيل، موجهًا بسرعة استكمال التجهيزات والتأكد من كفاءة الأجهزة وسلامة تشغيلها، مع الاهتمام بالصيانة الدورية والحفاظ على الإمكانات المتاحة، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة وسرعة.

وأكد رئيس مركز ومدينة أرمنت استمرار الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية، والعمل على تسريع معدلات التنفيذ وتذليل العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والحفاظ على المال العام، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر، ودعمًا لجهود تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الأقصر اخبار الأقصر محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

مجلس النواب

طلب إحاطة لكشف مصير 4763 طبيبا بيطريا وتأخر تدريبهم بوزارة الزراعة

ترشيحاتنا

وزارة الإنتاج الحربي تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة تدوير المخلفات

وزارة الإنتاج الحربي تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة تدوير المخلفات

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

الأمين العام للأمم المتحدة يزور المتحف المصري الكبير

الأمين العام للأمم المتحدة يزور المتحف المصري الكبير..صور

بالصور

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد