رئيس مدينة أرمنت يتابع تطوير الطرق وأعمال المرافق وتجهيز المراكز التكنولوجية بالأقصر

تابع الدكتور عبد الخالق أبو قرين، رئيس مركز ومدينة أرمنت، أعمال تطوير الطرق والمرافق والإنارة العامة، إلى جانب استكمال تجهيز المراكز التكنولوجية بالقرى، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل رئيس المدينة جولته بمتابعة أعمال توصيل الغاز الطبيعي بشارع أبو حطب بمنطقة أرمنت الوابورات، تمهيدًا لرصف الشارع من كورنيش النيل حتى مسجد الرحمن، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال المرافق والتنسيق مع شركة الغاز والجهات المعنية قبل بدء الرصف، لتجنب تكرار الحفر والحفاظ على المال العام.

كما تفقد أعمال تركيب البلدورات وتجهيز الشوارع لتركيب الإنترلوك بالنصف الغربي بمنطقة أرمنت الحيط، والتي تنفذها مديرية الطرق بالأقصر بقيادة المهندسة إلهام شيباني، إلى جانب متابعة أعمال الصرف الصحي بعدد من شوارع المنطقة.

ووجه رئيس مركز ومدينة أرمنت بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة لأعمال الطرق والمرافق وشركات مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي، والعمل على إزالة أي معوقات أمام التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والانتهاء من أعمال المرافق قبل استكمال رصف الشوارع وتركيب الإنترلوك.

وفي قطاع الإنارة العامة، تابع رئيس المدينة أعمال تركيب الكشافات بالمنطقة الغربية بأرمنت الحيط، مؤكدًا أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال والتأكد من كفاءة الكشافات وسلامة تشغيلها، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة وتأمين حركة المواطنين والمركبات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس المركز المركز التكنولوجي بقرية السلام، لمتابعة تركيب الأجهزة الإلكترونية واستكمال التجهيزات الفنية اللازمة، ضمن جهود تطوير المراكز التكنولوجية بقرى ومدينة أرمنت في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودعم منظومة التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وتابع أبو قرين موقف تركيب الأجهزة ومدى جاهزية المركز للتشغيل، موجهًا بسرعة استكمال التجهيزات والتأكد من كفاءة الأجهزة وسلامة تشغيلها، مع الاهتمام بالصيانة الدورية والحفاظ على الإمكانات المتاحة، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة وسرعة.

وأكد رئيس مركز ومدينة أرمنت استمرار الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية، والعمل على تسريع معدلات التنفيذ وتذليل العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والحفاظ على المال العام، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر، ودعمًا لجهود تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.