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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الأقصر والتعليم تتابعان تطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية بالمدارس

صحة الأقصر والتعليم يتابعان تطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية بالمدارس
صحة الأقصر والتعليم يتابعان تطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية بالمدارس
شمس يونس

تابع الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر بالتعاون مع الدكتور أسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية داخل المدارس والوحدات الصحية بالمحافظة؛ للتأكد من وصول التطعيمات إلى الأطفال المستهدفين.

وشملت الجولة المشتركة مدرسة الشهداء الابتدائية بمنطقة العوامية حيث تفقد المسؤولان سير أعمال التطعيم واطمأنا على انتظام تقديم الخدمة داخل المدرسة.

وفي جولة أخرى بإدارة الزينية الصحية، تفقد وكيل وزارة الصحة يرافقه الدكتور أحمد العديسي مدير الإدارة الصحية بالزينية عددا من مواقع تنفيذ الحملة شملت معهد الزينية قبلي الابتدائي الأزهري ومدرسة الزينية بحري الابتدائية إلى جانب الفرقة الثابتة بالوحدة الصحية بالزينية قبلي.

وتهدف الجولات الميدانية إلى متابعة معدلات تنفيذ الحملة والتأكد من انتظام العمل بالفرق الطبية وتوفير التطعيمات بالمواقع المستهدفة مع تعزيز التعاون بين قطاعي الصحة والتعليم لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين وتحقيق النتائج المطلوبة.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الحملة بما يسهم في دعم جهود الوقاية والحفاظ على صحة الأطفال.

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