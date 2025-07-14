نامبر 1 و"م ن ى".. لوحات معدنية مميزة في مزاد جديد | تفاصيل

يواصل موقع لوحتك دوت كوم التابع لوزارة الداخلية، تقديم العديد من اللوحات المعدنية المميزة، والتي تجذب مجموعة كبيرة من محبي السيارات وخاصة عشاق الانفراد، لما تتضمنه هذه اللوحات من أرقام وحروف مميزة بالفعل.

لوحات معدنية بأرقام مميز

تتم عملية بيع اللوحات المعدنية المميزة بنظام المزايدة، ومن ابرز اللوحات المقدمة، اللوحة صاحبة الرقم 1222 مع الأحرف م ن ى، حيث يتزايد عليها حتى الان شخص واحد، وبسعر يبلغ 95 ألف جنيه، بينما اللوحة رقم 1، مع الأحرف ل و ن، وصل سعرها إلى 575 مليون جنيه، وبعدد 3 متزايدين.

لوحات معدنية بأرقام مميز

كما تنضم اللوحة م ط أ رقم 2 واللوحة ط أ رقم 2، في سباق الأغلى سعرًا، بعد أن وصل سعر الأولى حتى هذه اللحظة إلى 475 ألف جنيه، بينما وصل سعر الثانية إلى 450 ألف جنيه، وكلتا اللوحتين يتزايدن عليهما شخصين فقط.

لوحات معدنية بأرقام مميز

ظهرت أيضًا اللون م ن ى 1555، بسعر 95 ألف جنيه، بالإضافة إلى اللوحة رقم 111 ع أ ل بسعر 385 ألف جنيه، بعدد 3 متزايدين، ومتزايد واحد للوحة رقم 111 ج ف، التي وصل سعرها إلى 350 ألف جنيه، إلى جانب اللوحة رقم 11 م د، التي قدمت حتى الان بسعر 375 ألف جنيه.