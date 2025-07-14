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بقوة تصل لـ 380 حصانًا.. مواصفات جينيسيس GV80 2025 الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة تصل لـ 380 حصانًا.. مواصفات جينيسيس GV80 2025 الجديدة

جينيسيس GV80 موديل 2025
جينيسيس GV80 موديل 2025
صبري طلبه

تعزز جينيسيس الكورية الجنوبية من تواجدها عالميًا، بعد تقديم السيارة الجديدة GV80 موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام الفاخرة، حيث تمتلك مجموعة كبيرة من التجهيزات المميزة، إلى جانب قدراتها الفنية التي تصل إلى 380 حصانًا.

القدرات الفنية للسيارة جينيسيس GV80 موديل 2025

تعتمد جينيسيس GV80 موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 2500 سي سي تيربو، بقوة قدرها 304 حصانًا، و422 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء.

جينيسيس GV80 موديل 2025 

وتأتي السيارة جينيسيس GV80 موديل 2025 بقدرات فنية أخرى تتضمن محرك سداسي الأسطوانات V6، سعة 3500 سي سي تيربو مزدوج، يضخ قوة إجمالية تقدر بـ 380 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 530 نيوتن متر.

جينيسيس GV80 موديل 2025 

تجهيزات جينيسيس GV80 موديل 2025 

تضم السيارة جينيسيس GV80 موديل 2025 مقاعد من الجلد الفاخر مع تصميم الماسة، إلى جانب تقنية الضبط الكهربائي لوضع الجلوس، بالإضافة إلى شاشاة أمامية وخلفية تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، مع أنظمة الخرائط، ونظام صوتي عالي الأداء.

جينيسيس GV80 موديل 2025 

تحتوي أيضًا جينيسيس GV80 موديل 2025 على مقود حركة متعدد الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي بنظام التحكم في المناخ مع فتحات خلفية، مقاعد مدفأءة وكذلك لعجلة القيادة، ووسائد هوائية متقدمة للحماية من الصدمات.

جينيسيس GV80 موديل 2025 

تأتي السيارة جينيسيس GV80 موديل 2025 بمقدمة تتسم بالشراسة، مع إضاءة LED، شبكة كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية بتصميم ماسي، بالإضافة إلى وجود سبويلر خلفي أنيق أعلى ناحية الزجاج، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية أنيقة.

جينيسيس جينيسيس GV80 جينيسيس GV80 موديل 2025 مواصفات جينيسيس GV80 موديل 2025 السيارة جينيسيس GV80 موديل 2025

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