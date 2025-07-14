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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات سيدان زيرو في السوق المصري.. تحت المليون جنيه

سيارات سيدان
سيارات سيدان
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات، عدد كبير من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية والتقنيات، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، منها فئة السيدان الشهيرة، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات سيدان زيرو في السوق المصري تحت المليون جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

 

تعتمد السيارة رينو تاليانت 2025 على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، تتراوح أسعار السيارة بين 699,000 جنيه و 799,000 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

 

زودت السيارة نيسان سنترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وطرحت السيارة في مصر بسعر 888 ألف جنيه لموديلات 2026.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

 

تأتي السيارة شيري أريزو 5 ناقل سرعات مانيوال للفئة الأولى، وأوتوماتيكي CVT للفئة الأخرى، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 114 حصانا وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 11.5 ثانية، وتبدأ أسعار السيارة في السوق المصري من 675,000 جنيه إلى 755,000 جنيه للفئة عالية التجهيزات موديل 2026.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

 

زودت شيفروليه أوبترا 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة موديل 2026 في مصر بين 765,000 جنيه و 790,000 جنيه.

 بروتون ساجا 

 بروتون ساجا 

تقدم السيارة بروتون ساجا من خلال فئة واحدة بسعر 649,900 جنيه، وزودت السيارة بمحرك 1300 سي سي، 4 سلندر، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، واستهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر لكل 100 كم.

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