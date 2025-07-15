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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 621 حصانًا.. الكشف عن مازيراتي MCPURA الخارقة

مازيراتي MCPURA
مازيراتي MCPURA
صبري طلبه

تواصل مازيراتي الإيطالية من تألقها في مجال السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن سياراتها الخارقة صاحبة اللقب MCPURA، حيث قدمت السيارة خلال مهرجان جودوود للسرعة، عبر نسختين الكوبيه والسقف المكشوف.

القدرات الفنية للسيارة مازيراتي MCPURA

تعتمد مازيراتي MCPURA على محرك Nettuno، سداسي الاسطوانات V6، تيربو مزدوج، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 621 حصانًا عند 7500 دورة في الدقيقة، و720 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 3000 دورة في الدقيقة.

مازيراتي MCPURA

تسارع مازيراتي MCPURA

تتراوح السرعة القصوى للسيارة مازيراتي MCPURA بين 320 و325 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 2.9 ثانية، عند التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

مازيراتي MCPURA

تجهيزات مازيراتي MCPURA

تضم السيارة مازيراتي MCPURA نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، يتراوح بين 6 مكبرات، أو12 مكبر مع خيار Sonus Faber، بالإضافة إلى وجود مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام معلوماتي لدعم قائد السيارة مع شاشات GT2، ومقاعد بكسوة ألكنتارا، إلى جانب عجلة القيادة المتعددة الوظائف.

مازيراتي MCPURA

تصميم مازيراتي MCPURA

جاءت السيارة مازيراتي MCPURA مستوحاة من GT2 Stradale، حيث تمتلك مقدمة هجومية تتسم بالشراسة، بالإضافة إلى مصابيح حادة الشكل، جنوط رياضية كبيرة الحجم، مع أبواب تبدو كالاجنحة، فتحات تهوية جانبية، لمسات انسيابية تمتح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

مازيراتي MCPURA
مازيراتي MCPURA مازيراتي MCPURA سيارة مازيراتي MCPURA مواصفات سيارة مازيراتي MCPURA

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