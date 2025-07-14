منزل متنقل لعشاق التخييم.. JMC جراند افينيو موتور 2025| صور

قدمت JMC الصينية، إصدار مميز لعشاق التخييم والتنقل في البر، من خلال جراند افينيو موتور هوم 2025، والتي تبدو بالفعل كمنزل متنقل، ولكن على 4 عجلات.

هذا التصميم يأخذنا إلى سؤال مهم وهو، إلى أين يذهب الصانع الصيني بابتكاراته المميزة، ربما لا يكون هذا الإصدار الأول من نوعه، ولكن أثبتت الصين تواجدها بقوة في مجال السيارات، بعدد متنوع من الخيارات التي باتت تقدم بشكل متتالي.

جراند افينيو موتور هوم 2025

أبعاد وتصميم جراند افينيو موتور هوم 2025

تأتي جراند افينيو موتور هوم 2025 بنسبة طول كلي بلغت 5.930 مم، و2.100 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 2.900 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.470 مم.

أما عن التصميم الخارجي، فظهرت السيارة بجنوط رياضية، مدعومة بإطارات ذات نقوش بارزة وغائرة، والتي تمنحها الأفضلية في التعامل مع الطرق الوعرة، بالإضافة إلى رفارف جانبية ودعامات تعزز من مظهرها الرياضي.

جراند افينيو موتور هوم 2025

تحتوي السيارة جراند افينيو موتور هوم 2025 على مصابيح أمامية ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى صادم أمامي بارز، وهيكل خارجي يحتوي على كابينة شبه متكاملة التجهيزات، تضم طاولات، ومرحاض صغير، أمان للراحة والنوم، لدعم المفهوم الخاص بها لعشاق التخييم.

جراند افينيو موتور هوم 2025

تجهيزات جراند افينيو موتور هوم 2025

تضم السيارة جراند افينيو موتور هوم 2025 شاشة معلومات قياس 12 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى شاشة عدادات 7 بوصة، مع فلتر تنقية الهواء، ومكيف أوتوماتيكي التحكم، ونظام صوتي ترفيهي، كاميرا خلفية، حساسات ركن، فرامل مانعة للانغلاق، مثبت سرعة، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل، التحكم في قوى الجر.

جراند افينيو موتور هوم 2025

الأداء الفني للسيارة جراند افينيو موتور هوم 2025

تستمد جراند افينيو موتور هوم 2025 قوتها من محرك تيربو ديزل، سعة 2300 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 177 حصانًا، و450 نيوتن متر من عزم الدوران، ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، بالإضافة إلى تقنية الجر الرباعي للعجلات.