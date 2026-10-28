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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة المخرج بيتر ميداك صاحب «The Changeling» و«The Krays» عن 88 عامًا

بيتر ميداك
بيتر ميداك
تقى الجيزاوي

رحل المخرج والممثل البريطاني بيتر ميداك، صاحب أفلام «The Changeling» و«The Krays» و«The Ruling Class»، عن عمر ناهز 88 عامًا. 

وأعلنت عائلته وفاته، فيما لم يُكشف عن سبب الوفاة، بحسب تقارير إعلامية أمريكية. وخلال مشواره، أخرج ميداك 27 فيلمًا روائيًا طويلًا ونحو 59 حلقة تليفزيونية، وقدم أعمالًا تنوعت بين الرعب النفسي والكوميديا السوداء وأفلام الجريمة.

وكان فيلم «The Changeling» الذي عُرض عام 1980، من أبرز محطاته الفنية، إذ قدم من خلاله قصة مؤلف موسيقي، يجسده جورج سي سكوت، ينتقل إلى منزل مسكون بعد مأساة عائلية. وحقق الفيلم نجاحًا نقديًا، وفاز بثماني جوائز جيني، من بينها جائزة أفضل فيلم، كما أصبح لاحقًا من الأعمال المؤثرة في أفلام الرعب.

وفي عام 1990، أخرج ميداك فيلم «The Krays»، الذي تناول قصة التوأمين البريطانيين روني وريجي كراي، زعيمي عالم الجريمة في لندن خلال ستينيات القرن الماضي، وحصل عن العمل على جائزة إيفنينج ستاندرد لأفضل مخرج.

كما ارتبط اسمه بفيلم «The Ruling Class» عام 1972، بطولة بيتر أوتول، الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، ونال عنه أوتول ترشيحًا لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل. ومن أعمال ميداك الأخرى «A Day in the Death of Joe Egg» و«Let Him Have It» و«Romeo Is Bleeding»، الذي شارك في بطولته جاري أولدمان.

من بودابست إلى السينما البريطانية

وُلد ميداك في بودابست بالمجر عام 1937، وغادر بلاده إلى إنجلترا عام 1956 خلال الثورة المجرية، هربًا من الاضطرابات السياسية. وهناك بدأ مشواره في صناعة السينما متدربًا في شركة Associated British-Pathé، قبل أن يعمل مساعدًا للمخرجين ويتدرج في المهنة، ثم ينتقل إلى هوليوود.

ولم تقتصر أعماله على الأفلام، إذ أخرج حلقات من مسلسلات تليفزيونية شهيرة، من بينها «The Wire» و«Breaking Bad» و«House» و«Homicide: Life on the Street»، إلى جانب تجارب في المسرح وإخراج الفيديوهات الموسيقية.

تجربة سينمائية عاد إليها بعد سنوات

وفي عام 2018، عاد ميداك إلى واحدة من أكثر تجاربه السينمائية اضطرابًا من خلال الفيلم الوثائقي «The Ghost of Peter Sellers»، الذي تناول كواليس إنتاج فيلم «Ghost in the Noonday Sun» الكوميدي خلال سبعينيات القرن الماضي، وما صاحبه من مشكلات وصعوبات.

ورحل ميداك تاركًا أربعة أبناء وخمسة أحفاد، ومسيرة جمعت بين أعمال سينمائية بارزة وتجارب تليفزيونية امتدت لسنوات طويلة.

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