أخبار السيارات| 5 أنواع سيدان "زيرو" تحت المليون.. فولكس فاجن "مالتي فان" حجرة اجتماعات متنقلة

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

5 سيارات سيدان زيرو في السوق المصري.. تحت المليون جنيه

يضم السوق المصري للسيارات، عدد كبير من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية والتقنيات، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، منها فئة السيدان الشهيرة، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة.



نامبر 1 و"م ن ى".. لوحات معدنية مميزة في مزاد جديد | تفاصيل

يواصل موقع لوحتك دوت كوم التابع لوزارة الداخلية، تقديم العديد من اللوحات المعدنية المميزة، والتي تجذب مجموعة كبيرة من محبي السيارات وخاصة عشاق الانفراد، لما تتضمنه هذه اللوحات من أرقام وحروف مميزة بالفعل.

رينو كارديان كسر زيرو 2025 بهذا السعر.. سوق المستعمل

تعد السيارة رينو كارديان موديل 2025، واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي طرحتها العلامة الفرنسية سواء في السوق العالمي أو المحلي، ضمن فئات الكروس أوفر.

سيارة مالتي فان الأحدث من فولكس فاجن.. حجرة اجتماعات متنقلة | صور

كشف فولكس فاجن عن سيارتها الجديدة Multivan "مالتي فان"، والتي تنتمي إلى الفئة الهجينة "هايبرد كار"، وتأتي هذه السيارة بتصميم خارجي طويل نسبة للمفهوم الخاص بها، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات ابرزها المقصورة الداخلية.

سعر ومواصفات شانجان ايدو بلس 2026 في السعودية

تقدم شانجان الصينية عدد كبير ومتنوع من السيارات داخل السوق السعودي، منها السيارة ايدو بلس موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، وطرحت السيارة بسعر يبدأ من 67,275 ريال، وعبر 3 فئات من التجهيزات.

بِعَلَم إيطاليا.. لامبورجيني Temerario GT3 تخطف الأنظار| صور

استطاعت السيارة لامبورجيني Temerario GT3 أن تخطف الأنظار، بعد ظهورها في مهرجان جودوود للسرعة، وجاءت السيارة بعلم إيطاليا، لتعبر عن الهوية الخاصة بها، بالإضافة إلى حزمة عالية الأداء من التجهيزات والتقنيات.

سعر بي واي دي F3 موديل 2025 بحالة كسر الزيرو.. فبريكا مانيوال

تعتبر السيارة بي اي دي F3 من أشهر سيارات السيدان التي انطلقت في مصر، وذلك عن الفئة الاقتصادية، وقدمت السيارة عبر فئتين من التجهيزات لموديلات 2025، الأولى تعمل بناقل سرعات مانيوال، والثانية أوتوماتيكية الأداء.