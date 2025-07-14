سيارة مالتي فان الأحدث من فولكس فاجن.. حجرة اجتماعات متنقلة | صور

كشف فولكس فاجن عن سيارتها الجديدة Multivan "مالتي فان"، والتي تنتمي إلى الفئة الهجينة "هايبرد كار"، وتأتي هذه السيارة بتصميم خارجي طويل نسبة للمفهوم الخاص بها، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات ابرزها المقصورة الداخلية.

مواصفات فولكس فاجن مالتي فان

تعتمد السيارة فولكس فاجن مالتي فان على محرك بنزين TSI سعة 1500 سي سي، بقوة 130 كيلووات، ما يعادل 117 حصانًا، وقوة قدرها 85 كيلووات أي 110 حصانًا، مستمده من المحرك الكهربائي.

فولكس فاجن مالتي فان

كما تأتي السيارة فولكس فاجن مالتي فان بمحرك بقوة 100 كيلووات 136 لاصدارات الدفع الكلي، وبطارية سعة 19.7 كيلووات/ساعة، ومدى سير يصل إلى 95 كيلومتر.

تصل السرعة القصوى للسيارة فولكس فاجن مالتي فان إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية فقط.

فولكس فاجن مالتي فان

تأتي السيارة فولكس فاجن مالتي فان بنسبة طول كلي بلغت 4.97 متر، و5.17 متر للنسخة الاكبر، وتضم السيارة مقدمة ذات مصابيح حادة الشكل، إضاءة LED، جنوط رياضية، شبكات تهوية في الناحية الأمامية، مرايات جانبية كهربائية.

فولكس فاجن مالتي فان

تحتوي فولكس فاجن مالتي فان من الداخل على مكيف هواء أوتوماتيكي، طاولة قابلة للطي اقرب إلى حجرة الاجتماعات، وخاصة أن المقاعد بتصميم مقابل، مع أحزمة أمان وأماكن للأكواب، بالإضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي.