قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«باركولا» يتحدّث عن مقارنته بمحمد صلاح وموقفه من تعويض أسطورة ليفربول
إعلامي يكشف حقيقة انتقال إمام عاشور من الأهلي إلى الاتحاد السعودي
الديمقراطيون ينتزعون مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الشمالية من الجمهوريين
مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على روما بثلاثية مثيرة في دوري أبطال أوروبا
محمد عمارة: مواجهة المقاولون العرب ليست مقياسًا للحكم على مستوى الأهلي
جمال عبد الحميد: عمر عبد العزيز مشروع حارس مرمى كبير في الزمالك
باريس سان جيرمان يكتسح فياريال بسداسية ويُواصل انطلاقته المثالية في دوري أبطال أوروبا
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام «فنربخشة» في دوري أبطال أوروبا
كوريا الشمالية تطلق مقذوفًا مجهولًا باتجاه بحر اليابان وسط تصاعد التوترات
إغلاق مراكز الاقتراع في نصف الولايات الأمريكية.. نتائج أولية تظهر تقدمًا كاسحًا للديمقراطيين
إسرائيل تحذّر واشنطن من أسلحة كيميائية إيرانية .. وأمريكا تشكّك في المعلومات
إعلامي يكشف تفاصيل عقد تأسيس شركة الكرة بالزمالك وحقيقة الجمعية العمومية غير العادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف تفاصيل عقد تأسيس شركة الكرة بالزمالك وحقيقة الجمعية العمومية غير العادية

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل جديدة بشأن شركة كرة القدم بنادي الزمالك، مستعرضًا عقد تأسيس الشركة والمساهمين بها ورأس المال، كما تطرّق إلى الجدل القانوني حول صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية، وموعد حسم ملف الشركة من جانب وزارة الشباب والرياضة.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يذاع على قناة «CBC»:«الكابتن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدم بمذكرة لمجلس الإدارة طلب فيها فتح باب التحقيق حول إهدار 7 ملايين ونصف المليون دولار بسبب الإيقافات التي تمت، نتيجة إهمال في قطاع الكرة خلال الموسم الماضي، وطلب تحويل الموضوع للتحقيق، وبالفعل مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب حول الملف للتحقيق».

وأضاف: «الكابتن أحمد سليمان أكد على ضرورة التحقيق، لكن الملف كان بالفعل محولًا للتحقيق بقرار من حسين لبيب، والآن ننتظر النتيجة».

وتطرق شبانة إلى ملف شركة الكرة بنادي الزمالك، مستعرضًا عقد تأسيس الشركة، موضحًا: «العقد الابتدائي لشركة الزمالك لكرة القدم، وهي شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وتم تحرير العقد يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026».

وأوضح أن المساهمين في الشركة هم نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ويمثله الكابتن حسين لبيب، إلى جانب شركة الزمالك للتسويق الإلكتروني، وشركة الزمالك لتنظيم المعارض والأحداث.

وتابع: «رأس مال الشركة المرخص به 2 مليون و500 ألف جنيه، ورأس المال المصدر 250 ألف جنيه، مقسم على 2500 سهم، قيمة كل سهم 100 جنيه».

وأشار إلى توزيع الأسهم بين المساهمين، قائلًا: «نادي الزمالك للألعاب الرياضية يمتلك 2450 سهمًا، وشركة الزمالك للتسويق الإلكتروني تمتلك 25 سهمًا، وشركة الزمالك لتنظيم المعارض والأحداث تمتلك 25 سهمًا، بإجمالي 2500 سهم».

وأوضح شبانة أن المادة 19 من عقد التأسيس تتضمن ضوابط تعديل الحقوق والمميزات والقيود المتعلقة بأنواع الأسهم، مشيرًا إلى أن أي تعديل يتطلب قرارًا من الجمعية العمومية غير العادية للشركة، وبعد موافقة الجمعية الخاصة التي تضم حاملي الأسهم المعنية بالتعديل، وفقًا للنسب والإجراءات المحددة بالعقد.

وأضاف أن المادة 21 تنص على أن مجلس إدارة الشركة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة أعضاء على الأكثر، وأن أول مجلس إدارة يضم الكابتن حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، إلى جانب شركة الزمالك للتسويق الإلكتروني وشركة الزمالك لتنظيم المعارض والأحداث.

وتابع شبانة موضحًا نقطة الجدل القانوني بشأن الجمعية العمومية: «المقصود بالجمعية العمومية غير العادية في المادة الموجودة بالعقد هي الجمعية العمومية غير العادية للشركة، مش للنادي، ودي نقطة مهمة جدًا في اللغط القانوني الموجود حاليًا».

واستكمل: «يعني لا يجوز تعديل الحقوق والمميزات المتعلقة بالأسهم إلا لما الجمعية العمومية غير العادية للشركة تجتمع، واللي مكونة من أصحاب الأسهم الثلاثة، نادي الزمالك والشركتين اللي معاهم، وهم اللي يقرروا القرار وفقًا للإجراءات القانونية».

وأكمل: «يبدو لي إن الموضوع من الناحية القانونية في نادي الزمالك سليم، لكن في النهاية الملف عند السيد وزير الشباب والرياضة، الكابتن جوهر نبيل، وهو اللي هيقرر وهيعلن ده خلال الساعات المقبلة».

وتطرق إلى الأنباء المتداولة بشأن المستثمرين ونسب ملكية شركة الكرة، مشيرًا إلى أن هناك حديثًا عن دخول مجموعة مرتبطة بمحمد العاصي وجون إدوارد، مع تداول أكثر من تصور لتوزيع النسب بين النادي والمستثمرين.

وكشف شبانة عن معلومة تتعلق بتقييم شركة الكرة، قائلًا: «الكابتن حسين لبيب قال في آخر اجتماع لمجلس الإدارة إن تقييم الشركة يتخطى 4 مليارات جنيه، وأنا بسمع أرقام بتقول مليار و300 مليون جنيه، وده رقم مختلف تمامًا عن التقييم اللي اتقال داخل مجلس الإدارة».

واختتم شبانة حديثه بالإشارة إلى وجود شخصية مقربة من مجلس إدارة الزمالك تدعم التحركات الخاصة بملف الشركة، وتساهم في التواصل مع رجال الأعمال والداعمين للنادي، مؤكدًا أنه لن يكشف عن اسم هذه الشخصية في الوقت الحالي.

الزمالك شركة الكرة بالزمالك الجمعية العمومية كرة القدم بنادي الزمالك مجلس الإدارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الان

زيادة جديدة خلال ساعات.. أسعار السجائر الآن.. القائمة الكاملة

خطوات الحصول على المعاش المبكر

شروط الحصول على معاش مبكر قبل سن ال60 .. خطوات التقديم والأوراق

اجتماع لجنة الاتصالات

هل يحصل المصريون على إنترنت دون خط أرضي؟.. المصرية للاتصالات ترد أمام البرلمان

موعد زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. الإعلان رسمي خلال أيام

الدولار

ارتداد قوي.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

إمام عاشور

إصابة إمام عاشور تثير الجدل في الأهلي.. بيان النادي وتصريحات عموتة يكشفان كواليس الغياب

حسام حسن

بعد إيقاف حسام حسن.. من يقود منتخب مصر في مباراتي مالاوي؟ | خاص

الدولار

موجة ارتدادية.. سعر صرف الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بالبنوك

ترشيحاتنا

النجم محمد منير

محمد منير يطرح أحدث أغانيه «سيكر» باللهجة النوبية.. ويقضي إجازته في أسوان

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

خالد محمود عن التعاون مع أحمد العوضي: فنان ناجح وبيقدم أعمال مهمة.. فيديو

الفنانة غادة رجب مع أوركيد سامي

غادة رجب لـ«صدى البلد»: متحمسة لطرح أغنيتي الجديدة أعمل إيه |خاص

بالصور

طريقة عمل صوص الرانش في المنزل .. بمكونات بسيطة وطعم المطاعم

طريقة عمل صوص الرانش المنزلي
طريقة عمل صوص الرانش المنزلي
طريقة عمل صوص الرانش المنزلي

4 نباتات يُعتقد أنها تطرد الثعابين من المنزل.. تعرف عليها

نباتات يُعتقد أنها تطرد الثعابين من المنزل
نباتات يُعتقد أنها تطرد الثعابين من المنزل
نباتات يُعتقد أنها تطرد الثعابين من المنزل

شاهد| ساندي بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

دراسة تكشف مفاجأة: العلاج على يد طبيبات يُقلل من خطر الوفاة

العلاج على يد طبيبات يقلل الوفاة
العلاج على يد طبيبات يقلل الوفاة
العلاج على يد طبيبات يقلل الوفاة

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

خالد محمود عن التعاون مع أحمد العوضي: فنان ناجح وبيقدم أعمال مهمة.. فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

كلنا هنموت.. خالد محمود: برفض تقديم أي مشاهد خارجة وبعتبرها شذوذ فكرى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أوهام الخصومات الكبرى

د. منال إمام - كاتبة ومؤرخة

د. منال إمام تكتب: نعيش معًا.. لكن هل ما زلنا نتواصل؟

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

المزيد