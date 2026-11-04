جمال عبد الحميد: عمر عبد العزيز مشروع حارس مرمى كبير في الزمالك

أشاد جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر به الحارس الشاب عمر عبد العزيز، مؤكدًا أن الفريق الأبيض حقق استفادة كبيرة من منحه فرصة المشاركة، في ظل امتلاكه إمكانيات تؤهله ليكون مشروع حارس مرمى مميزًا خلال السنوات المقبلة.

وأوضح عبد الحميد، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن مباريات بطولة كأس عاصمة مصر لا ينبغي أن يكون الهدف الأساسي منها تحقيق الفوز وحصد النقاط، مشيرًا إلى أن الأهم هو اكتشاف المواهب الشابة ومنح اللاعبين الفرصة لإثبات قدراتهم والحصول على مساحة للمشاركة وإظهار إمكانياتهم الفنية.