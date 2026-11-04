الديمقراطيون ينتزعون مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الشمالية من الجمهوريين

خسر الجمهوريون مقعد مجلس الشيوخ في ولاية كارولينا الشمالية لصالح الديمقراطيين، وهو انتصار للمعارضة لترامب توقعته استطلاعات الرأي، وفقًا لتوقعات وكالة أسوشيتد برس (AP) وشبكة سي إن إن.

فاز المرشح الديمقراطي روي كوبر، الحاكم السابق للولاية، على الجمهوري مايكل واتلي، الرئيس السابق للجنة الوطنية الجمهورية.

وعلى الرغم من أن الحزب الجمهوري كان قد أقر بالفعل بالخسارة قبل أيام من الانتخابات، إلا أن المنافسة كانت متقاربة للغاية طوال معظم فترة الحملة الانتخابية.

ويشارك أكثر من 250 مليون شخص إلى صناديق الاقتراع لتحديد تركيبة الكونغرس في العامين الأخيرين من إدارة دونالد ترامب.

في هذه الانتخابات، يخاطر الحزب الجمهوري بالأغلبية التي يتمتع بها في مجلسي الكونجرس بسبب عدم شعبية ترامب، وآثار سياساته، والحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران قبل أكثر من ثمانية أشهر.